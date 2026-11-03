Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/11/2026

As cartas “O Carro”, “6 de Paus” e “Ás de Ouros” destacam a importância da iniciativa e da confiança para transformar planos em resultados, enquanto o “10 de Espadas” e o “9 de Espadas” convidam a reconhecer aquilo que precisa ser deixado para trás. O conselho para este dia é agir com determinação, sem ignorar os próprios sentimentos e a necessidade de encontrar equilíbrio entre as responsabilidades e o bem-estar pessoal.