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Pedra Azul lança evento natalino com iluminação temática e chegada do Papai Noel em balão

Decoração do Sonho de Natal vai ocupar 700 metros da Rota Vale da Pedra e contará com corredor de estrelas e presépio em tamanho real
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 13:34

Pedra Azul Summit 2022
A Pedra Azul é o principal cartão-postal das montanhas capixabas. Foto: Fernando Madeira

A partir do próximo sábado, 31 de outubro, a Rota Vale da Pedra, em Pedra Azul, vai entrar no clima das festas natalinas com um evento repleto de belezas e atrativos para toda a família. É o Sonho de Natal, que terá decoração temática com luzes especiais e encontros com o Papai Noel. 


A programação é totalmente gratuita e fica em cartaz até 9 de janeiro de 2027. Para marcar a abertura no dia 31, às 19h30, o Bom Velhinho chegará ao evento no cesto de um balão. A partir desse momento, ficarão acesas as luzes natalinas que decoram um percurso de aproximadamente 700 metros, com início no portal próximo à cervejaria Ronchi Beer.   


Após a inauguração, o Sonho de Natal ficará iluminado todas as noites e aberto à visitação. Aos sábados, o público também poderá encontrar o personagem principal das festas de fim de ano na Casinha do Papai Noel.


Além das luzes coloridas, o percurso terá árvores de Natal, corredor de estrelas, presépio em tamanho real e diversos cenários com temática natalina.  

Sobre a rota

A Rota Vale da Pedra tem 1,6 Km de extensão e começa na cervejaria Ronchi Beer. O ponto final é o restaurante Don Calmon. A entrada para o circuito turístico, que já é um dos mais visitados em Pedra Azul, fica na altura do Km 90 da BR-262.


Fazem parte dessa rota 21 estabelecimentos, como restaurantes, cafeterias, hospedagens e experiência turisticas e de compra. Além da Voe Pedra Azul, que promove passeios de balão, a lista inclui opções gastronômicas como a Vallino Pizzeria, a Casa Tomate Seco, o Uliveto Cucina do Chef Ari, o Modoletto Buteco e Lounge, a Braceria Valuma, a Lamaria Gelato, a Dullitig Chocolateria e a Cachaçaria Modolo. 


O Sonho de Natal Vale da Pedra é organizado e realizado pelos empresários que fazem parte da rota.

SONHO DE NATAL – ROTA VALE DA PEDRA

Abertura: 31 de outubro (sábado), às 19h30, com chegada do Papai Noel no balão e acendimento das luzes

Visitação: todas as noites, de 31 de outubro de 2026 a 9 de janeiro de 2027. Papai Noel todos os sábados

Onde: Rota Vale da Pedra. Acesso pelo Km 90 da BR-262, próximo à cervejaria Ronchi Beer, Pedra Azul, Domingos Martins

Entrada gratuita

Mais informações: @rotavaledapedra.

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