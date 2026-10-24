Pedra Azul lança evento natalino com iluminação temática e chegada do Papai Noel em balão

A partir do próximo sábado, 31 de outubro, a Rota Vale da Pedra, em Pedra Azul, vai entrar no clima das festas natalinas com um evento repleto de belezas e atrativos para toda a família. É o Sonho de Natal, que terá decoração temática com luzes especiais e encontros com o Papai Noel.





A programação é totalmente gratuita e fica em cartaz até 9 de janeiro de 2027. Para marcar a abertura no dia 31, às 19h30, o Bom Velhinho chegará ao evento no cesto de um balão. A partir desse momento, ficarão acesas as luzes natalinas que decoram um percurso de aproximadamente 700 metros, com início no portal próximo à cervejaria Ronchi Beer.





Após a inauguração, o Sonho de Natal ficará iluminado todas as noites e aberto à visitação. Aos sábados, o público também poderá encontrar o personagem principal das festas de fim de ano na Casinha do Papai Noel.





Além das luzes coloridas, o percurso terá árvores de Natal, corredor de estrelas, presépio em tamanho real e diversos cenários com temática natalina.