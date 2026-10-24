Crianças autistas crescem e o direito de existir também precisa crescer

Falamos muito da infância, da escola, das terapias, do diagnóstico precoce e das dificuldades das famílias nos primeiros anos. Mas crianças autistas crescem. E o que acontece quando elas se tornam adultas?



Falo como gestora da Amaes (Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo), acompanhando de perto tantas famílias, mas também falo como mãe. Existe uma angústia que atravessa muitas de nós: perceber que, conforme nossos filhos crescem, os espaços diminuem, as oportunidades desaparecem e a sociedade parece deixar de enxergá-los. É uma invisibilidade que machuca.



Muitos adultos autistas chegam a uma espécie de morte social, como no caso do meu filho. Não porque deixaram de existir, de desejar, de sentir ou de ter potencial, mas porque vão sendo retirados da convivência.