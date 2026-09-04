Sobrecarga, rotina e estímulos: 5 desafios de mães com TDAH ou autismo

Para a pediatra, reconhecer a existência dessas mulheres é um passo importante para tornar a maternidade mais acolhedora. Em vez de interpretar desorganização, necessidade de momentos de silêncio ou dificuldade com determinados estímulos como falta de interesse pelos filhos, é necessário considerar que cada pessoa vivencia a maternidade de uma maneira. “O diagnóstico não muda a mãe que ela foi. Muda a maneira como ela compreende tudo o que viveu”, conclui Marli Rio.