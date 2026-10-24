Poliomielite: quais são as doses da vacina e quando as crianças devem ser imunizadas?

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa causada pelo poliovírus. A vacinação é a principal forma de prevenção contra a condição, que pode afetar o sistema nervoso e causar paralisia permanente. Nos casos mais graves, pode provocar fraqueza muscular e paralisia flácida, geralmente nos membros inferiores, mas também comprometer os braços e os músculos responsáveis pela respiração e pela deglutição. Essas sequelas podem durar toda a vida quando há destruição de neurônios motores.