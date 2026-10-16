Sem acertar um chute ao gol, Flamengo segura Estudiantes na Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo não teve nenhuma finalização certa contra o Estudiantes na noite desta quinta-feira (15), em La Plata, na Argentina. Para a sorte da equipe carioca, apesar de ter um volume ofensivo maior, com seis chutes que exigiram intervenções do goleiro Rossi, o time argentino também não balançou a rede. Assim, o empate por 0 a 0 foi melhor para a equipe brasileira.

Com o resultado do primeiro confronto pela semifinal da Copa Libertadores, a formação da Gávea deixou aberta a decisão da vaga na final para o embate marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro, na próxima quinta-feira (22). Quem vencer, avança. Em caso de nova igualdade, a disputa será definida nos pênaltis.

Em sua oitava participação na semifinal da Libertadores, a quinta nos últimos oito anos, a equipe carioca está em busca de sua sexta final. Campeão em 1981, 2019, 2022 e 2025, o clube já é o brasileiro com mais títulos no torneio e sonha com o quinto caneco.

O Flamengo tenta, ainda, manter uma boa escrita recente, já que o time avançou à decisão nas últimas quatro vezes em que chegou às semifinais: 2019, 2021, 2022 e 2025. A última eliminação nesta fase aconteceu em 1984, quando perdeu para o Grêmio em jogo de desempate pela definição do melhor do grupo 2.

Antes disso, também havia caído nas semifinais em 1982, um ano depois de conquistar a competição pela primeira vez, com o elenco liderado por Zico.

O placar dos primeiros 45 minutos na Argentina terminou sem gols. Jogando em casa, o Estudiantes assumiu o controle das ações a partir da segunda metade da etapa inicial e pressionou o time brasileiro, embora sem traduzir o domínio em chances reais de assumir vantagem no placar.

Os argentinos dominaram as finalizações, com dez chutes contra dois da equipe rubro-negra. A formação de La Plata também teve mais chutes certo, com quatro bolas na direção do gol, contra nenhuma do time da Gávea.

Apesar do volume ofensivo, os donos da casa tiveram dificuldade para transformar o domínio em chances claras. O lance de maior perigo foi uma finalização de Palacios, que exigiu uma intervenção de Léo Pereira quase em cima da linha para evitar o gol.

Depois do intervalo, o cenário pouco mudou. O Estudiantes voltou a exigir defesas de Rossi, com um baixo grau de dificuldade. O Flamengo, por sua, nem isso conseguiu fazer diante do goleiro Muslera.

Diante da circunstância, o empate acabou sendo melhor para a equipe brasileira, que vai jogar agora com o seu torcedor em massa nas arquibancadas do Maracanã.

O vencedor deste confronto vai enfrentar Palmeiras ou Fluminense na decisão, em partida única, marcada para o dia 28 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. No confronto de ida, a equipe paulista venceu o time carioca por 2 a 1, no Maracanã, na quarta-feira (14).