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Mais de 18 mil votos

Linhares produz o melhor chocolate do ES, segundo enquete com leitores de HZ

No Dia Mundial do Chocolate, conheça o resultado da votação que reuniu 18 municípios capixabas onde são feitos chocolates especiais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 07:00

Barras de chocolate
O chocolate de Linhares foi eleito o melhor do ES por leitores de HZ. Foto:  Igor Normann/Shutterstock

Referência há décadas no Espírito Santo quando se fala em cacau e pioneiro na produção de amêndoas de qualidade no Estado, Linhares é também o município capixaba que produz o melhor chocolate, segundo enquete realizada com leitores do site HZ


A votação online começou no dia 1º de julho e foi encerrada na manhã desta segunda-feira (6), totalizando 18.455 votos entre os 18 municípios listados pela reportagem. Após a disputa apertada que se formou entre o primeiro e o segundo colocados, a liderança linharense se confirmou com 6.916 votos, 604 à frente de Iconha, que obteve 6.312. 


O terceiro lugar ficou com Santa Teresa, que em março deste ano alcançou a maioria dos votos na enquete que elegeu o município capixaba onde é produzido o melhor café especial

Os 5 municípios mais votados:

  1. Linhares - 37,47% - 6.916 votos
  2. Iconha - 34,21% - 6.313 votos
  3. Santa Teresa - 9,91% - 1.829 votos
  4. Santa Leopoldina - 7,81% - 1.442 votos
  5. Serra - 4,81% - 888 votos

O município de Linhares responde por 70% da produção de cacau no Espírito Santo e ultrapassou a marca de 8 mil toneladas em 2024, segundo dados do Incaper - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural


De acordo com o produtor e viveirista Emir de Macedo Gomes Filho, que deu início à produção de amêndoas de cacau de qualidade em solo capixaba a partir de 2017, em sua fazenda no distrito de Povoação, Linhares conta hoje com 11 marcas de chocolate. 


A cidade recebe anualmente o evento Cacau Fest, que reúne palestras, exposições e concursos voltados à cultura cacaueira. A quarta edição está marcada para os dias 14, 15, 16 e 17 de setembro, e acontecerá no Shopping Pátio Mix.   

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