Tombo do Chocolate e aulas-show são atrações de evento sobre cacau no ES

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:53
Depois do tradicional Tombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante e também do Tombo da Papa, realizado em Itarana, o Espírito Santo verá acontecer, desta vez na Região Norte, o Tombo do Chocolate, que é uma das atrações da terceira edição do Cacau Fest.
O evento, dedicado à produção capixaba de cacau e chocolate, vai reunir cacauicultores, comerciantes, consumidores e especialistas no tema, entre os dias 15 e 18 de outubro, no Conceição Hall, em Linhares. A entrada é gratuita e o credenciamento pode ser feito pelo perfil de Instagram da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (ACAU-ES).
Durante o encontro, serão realizadas palestras, debates, exposições, concursos e aulas-show de culinária e confeitaria, com o objetivo de apresentar novidades do setor, promover negócios, troca de experiências e avanço nos conhecimentos sobre cacauicultura.
QUARTA-FEIRA - 15/10
QUINTA-FEIRA - 16/10
SEXTA-FEIRA - 17/10
SÁBADO - 18/10
CACAU FEST 2025
Quando: de 15 a 18 de outubro (quarta e quinta a partir das 8h e sexta e sábado a partir das 9h)
Onde: Cerimonial Conceição Hall. Avenida José Tesch, 1048-1124, Colina, Linhares
Entrada gratuita
Credenciamento e mais informações: @acau.es (Instagram).
