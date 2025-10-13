Veja programação

Tombo do Chocolate e aulas-show são atrações de evento sobre cacau no ES

Terceira edição do Cacau Fest terá também palestras, exposições e concursos voltados à cultura cacaueira. A entrada é gratuita

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:53

O Tombo do Chocolate acontecerá na sexta (17) e no sábado (18) Crédito: Daniel Bittencourt

Depois do tradicional Tombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante e também do Tombo da Papa, realizado em Itarana, o Espírito Santo verá acontecer, desta vez na Região Norte, o Tombo do Chocolate, que é uma das atrações da terceira edição do Cacau Fest.

O evento, dedicado à produção capixaba de cacau e chocolate, vai reunir cacauicultores, comerciantes, consumidores e especialistas no tema, entre os dias 15 e 18 de outubro, no Conceição Hall, em Linhares. A entrada é gratuita e o credenciamento pode ser feito pelo perfil de Instagram da Associação dos Cacauicultores do Espírito Santo (ACAU-ES).

Durante o encontro, serão realizadas palestras, debates, exposições, concursos e aulas-show de culinária e confeitaria, com o objetivo de apresentar novidades do setor, promover negócios, troca de experiências e avanço nos conhecimentos sobre cacauicultura.

Confira a programação:

QUARTA-FEIRA - 15/10

Dia de Campo - Fazenda São Luiz (Rodovia ES-248, Estrada de Povoação, Linhares). Lotação: 60 vagas. Saída às 7h do Conceição Hall, no bairro Colina. Inscrições pelo link: https://forms.gle/NATr6b2WLP2EA8tVA

8h - Palestras: Nestlé Cocoa Plan e resultados do Projeto Mais Inteligência Mais Cacau no ES, com Ivã Andreas Lima Arancibia; Das Mudas ao Cacau Fino, com Emir de Macedo Gomes Filho; Poda de Formação e Manutenção do Cacaueiro, Eficiência em Produção, com Lucas Calazans Santos; Cacau Orgânico: cultivando Sustentabilidade e Qualidade, com João Eduardo Avila



11h - Encerramento.

O evento vai receber o 9º Concurso de Qualidade de Amêndoas do Cacau Capixaba Crédito: Daniel Bittencourt

QUINTA-FEIRA - 16/10

8h - Abertura do II Fórum dos Produtores de Cacau e Chocolate da Região Sudeste



8h - Palestra: Eficiência fotossintética do Theobroma cacao L. em ambiente sombreado e pleno sol, com Jan da Vitória (Palco Sabores do Cacau)



9h - Palestra: Mapeamento de plantações de cacau, regras internacionais anti-desmatamento e Selo Verde, com Renato Taques (Incaper), Samuel Assis (Ufes) e Eduardo Chagas (Idaf) (Palco Sabores do Cacau)



10h30 - Palestra: Avaliação do estado nutricional do cacaueiro, com Paulo Marrocos (Palco Sabores do Cacau)



13h - Abertura dos estandes - Circuito do Cacau e Chocolate



13h - Palestra: Do solo à barra - O papel estratégico da assistência técnica na produção de cacau fino, com Elaine R. Santos (Palco Sabores do Cacau)



14h - Cooking show: Bolo de especiarias com liquor de cacau, zero e cobertura chocolatuda de brigadeiro zero com nibs, com a chef Mariana Valente



14h30 - Palestra: Fortalecimento da agricultura capixaba: o laboratório de chocolate e inovação tecnológica no Ifes Linhares, com Marcio Vieira Rodrigues e Faiçal Gazel (Palco Sabores do Cacau)



16h - Palestra: As Finanças do chocolate artesanal, com Tiago José Pessotti (IFES) (Palco Sabores do Cacau)



16h - Cooking show: Brincando com texturas e sensorial nas criações de chocolateria moderna, com a chef Mírian Rocha



17h30 - Palestra: Da conformidade ao crescimento - Aliando as BPF's à gestão da produção de derivados de cacau e chocolates, com Juliana Recuero Ustra (Palco Sabores do Cacau)



17h30 - Workshop: Degustação de polpas de cacau para seleção de variedades extrafinas, com o chef Albertus Eskes (Palco Sabores do Cacau)



19h - Abertura Oficial (solenidade)



19h30 - Premiação do 9º Concurso de Qualidade de Amêndoas do Cacau Capixaba



22h - Apresentação cultural



0h - Encerramento.

SEXTA-FEIRA - 17/10

9h - Palestra: Fermentação zero ou minimal para qualidades de cacau e saúde humana superiores, com Albertus Eskes (Palco Sabores do Cacau)



10h30 - Palestra: A situação atual da monilíase do cacaueiro no Brasil, com Ricardo Hilman (MAPA) (Palco Sabores do Cacau)



13h - Abertura dos estandes - Circuito do Cacau e Chocolate

13h - Painel: Agricultura regenerativa na cacauicultura, com Sara Dosseau e Renan B. Queiroz (Palco Sabores do Cacau)

14h - Cooking show: Rabada com chocolate, com o chef Juarez Campos



14h30 - Palestra: O Brasil da floresta à barra: um panorama sobre o mercado do chocolate tree e bean to bar brasileiro, com Juliana Recuero Ustra (Palco Sabores do Cacau)



16h - Palestra / mesa-redonda: Criando harmonias - As bases técnicas perfeitas para criações em chocolateria, com Mirian Rocha (Palco Sabores do Cacau)



16h - Cooking show: Trufas saudáveis de tâmaras e de damasco com chocolate Espírito Cacau, com a chef Sulamita Oliveira Barbosa



17h - Mesa-redonda: Tendências em chocolateria moderna, com Mirian Rocha (moderação/Palco Sabores do Cacau)



18h - Palestra: Decoding flavor properties of cocoa and chocolate (em inglês), com Dra. Irene Chetschik (Palco Sabores do Cacau)



19h15 - Tombo do Chocolate



20h - Concurso da Rainha do Cacau



22h - Apresentação cultural



0h - Encerramento.

Apresentações culinárias com chefs e confeiteiros também estão na programação Crédito: Daniel Bittencourt

SÁBADO - 18/10

9h - Palestra: Uso de resíduos orgânicos como substrato para produção de mudas de cacau, com Leonardo Martineli (Palco Sabores do Cacau)



10h30 - Palestra: Contribuições das certificações agrícolas para o arranjo produtivo do cacau, com José Roberto Macedo Fontes (Palco Sabores do Cacau)



13h - Abertura dos estandes - Circuito do Cacau e Chocolate



13h - Palestra: A importância do terroir e do além das barras para uma experiência completa na chocolateria, com Ricardo Campos (Palco Sabores do Cacau)



13h - Cooking show: Cacau e chocolates de origem na gastronomia, com o chef Gabriel Bordoni



14h30 - Palestra: Mercado de chocolate e tendência mundial, com Paulo Roberto Gonçalves (Palco Sabores do Cacau)



15h - Cooking show: Cacau e chocolates de origem na gastronomia, com o chef Júnior França



16h - Palestra: Fabricação de chocolates especiais - Desafios e Possibilidades - Da fabricação à distribuição, com Gustavo Henrique Porto (Sabores do Cacau)



17h - Cooking show: Sobremesa de chocolate tipo gateau de chocolate fondente com amêndoas e calda de laranja, com a chef Mariana Valente (Palco Sabores do Cacau)



17h30 - Mesa-redonda: Hackeando o sabor - Insights sobre conchagem e seu efeito na qualidade sensorial do chocolate, com Pedro Pio Augusto (moderação/Palco Sabores do Cacau)



19h - Mesa-redonda: Sensorial, com Pedro Pio Augusto (moderação/Palco Sabores do Cacau)



19h15 – Tombo do Chocolate



20h15 – Premiação do Concurso Nacional de Chocolate



21h30 - Apresentação cultural



0h – Encerramento.



CACAU FEST 2025

Quando: de 15 a 18 de outubro (quarta e quinta a partir das 8h e sexta e sábado a partir das 9h)

Onde: Cerimonial Conceição Hall. Avenida José Tesch, 1048-1124, Colina, Linhares

Entrada gratuita

Credenciamento e mais informações: @acau.es (Instagram).

