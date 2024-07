Festa em Itarana: tradicional Tombo da Papa acontece neste fim de semana

Itarana se prepara para celebrar, de 02 a 04 de agosto, o 6º Tombo da Papa, um evento inspirado no famoso Tombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante. A festa promete atrair moradores e turistas para celebrar a cultura local e fortalecer o turismo na região.



A história da papa está ligada ao município de Itarana, marcada pela chegada de imigrantes italianos e pomeranos que trouxeram a tradição do cultivo do milho. A papa de milho, agora uma iguaria apreciada, simboliza a herança cultural da região e é homenageada através deste evento, reconhecendo as tradições que moldaram a identidade local.