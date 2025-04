6 de abril

Veja receita especial de lasanha para comemorar o Dia do Carbonara

Releitura do clássico prato italiano é a sugestão do HZ para o seu almoço de domingo

No dia 6 de abril, comemora-se o Dia do Carbonara , uma das receitas mais famosas da cozinha italiana. E para celebrar esse clássico, queridinho dos fãs de massa, HZ escolheu uma receita de lasanha pra lá de especial. >

Nela, as camadas são intercaladas com um molho béchamel enriquecido com gemas e os sabores intensos dos queijos pecorino e grana padano. O toque crocante fica por conta do guanciale (embutido feito com bochecha de porco), bem douradinho e saboroso.>