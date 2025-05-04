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Agenda cultural

Festa pomerana, Orquestra Sinfônica, Prainha Vive: o que fazer neste domingo (4) no ES

Programação recheada! O dia ainda conta com Festa do Socol, festival A Moqueca é Aqui, Boulevard Festival e muito mais
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 04 de Maio de 2025 às 09:01

Shows

Série Sinfônica no Parque

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) apresenta mais um concerto da Série Sinfônica no Parque. Será uma apresentação ao ar livre, gratuita e com um repertório leve. O evento vai contar com solo da trompista da Oses, Ury Vieira sob a regência do Maestro convidado Modesto Flávio. Horário: às 11h. Local: Parque Botânico da Vale. Endereço: Avenida dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória.

Movimento Cultural Prainha Vive

41ª edição do Prainha Vive, o destaque desta edição é o line-up 100% autoral, exaltando a música produzida no Espírito Santo. Atrações musicais: Sandrera, Sol na Garganta e André Prando. Horário: a partir das 13h. Local: Estacionamento do Parque da Prainha, Vila Velha. Ingressos: Evento gratuito. Leia a matéria completa de HZ.

Especial

1º Encontro de Chorinho da Barra do Jucu

Programação: Grupo Arranca Toco (16h30), Documentário Memórias de S. Chiquinho (18h), Apresentação dos Professores e Alunos do "Chora Barra" (18h30), Grupo H2O (19h), Grupo Raimundo Machado (20h30). Local: Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu. Gratuito.

Feira de Agroindústria & Artesanato de Cariacica

A Feira de Agroindústria & Artesanato de Cariacica chega a sua 3ª edição, valorizando a cultura, arte e sabores de produtores do ES. Este ano acontece entre 1º a 4 de maio, feriadão do Dia do Trabalho, no espaço de eventos do Shopping Moxuara. Funcionamento: das 10h às 18h. Entrada: gratuita. Local: Shopping Moxuara. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.

Santa Teresa Gourmet 2025

O Santa Teresa Gourmet 2025 vai oferecer para os visitantes gastronomia local em mais de 30 restaurantes participantes, chefs renomados, shows e história em cada esquina da terra dos colibris. Data: 1 a 4 de maio. Local: Santa Teresa, Região Serrana - vários restaurantes participantes. Leia a matéria completa de HZ.

Boulevard Festival

Música ao vivo, cervejas artesanais e comidas variadas. Serão oito dias de evento, começando no feriado do dia 1°. Entre as atrações, estão Jackson Lima, Dona Fran e Banda Trilha. Data: 1 a 4 e 8 a 11 de maio, sempre a partir das 17h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Leia a matéria completa de HZ.

5ª Festival Sabores & Canções

Em 13 bares e restaurantes, os pratos criados exclusivamente para o evento serão vendidos a um preço padrão: R$ 84,90, com direito a uma cerveja long neck de cortesia por pedido. As porções são todas individuais. Data: de 22 de abril a 14 de maio de 2025. Local: Beira Mar, Colatina. Confira a lista completa dos bares participantes e mais informações aqui.

36ª Pomerfest: uma celebração da cultura pomerana

A festa mais tradicional de Santa Maria de Jetibá está chegando! De 28 de abril a 4 de maio, a cidade será palco da 36ª Pomerfest, um evento que celebra com orgulho as raízes pomeranas e reúne moradores e visitantes em uma programação repleta de cultura, tradição e alegria. Horário: a partir das 8h30. Local: Avenida Frederico Grulde (desfile) e Centro de Eventos. Mais informações: @prefeiturasantamariadejetiba.

23ª Festa do Socol

Tradição e sabor com vista para as montanhas: é o que promete a 23ª Festa do Socol, marcada para os dias 3 e 4 de maio no distrito de Alto Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante. O evento vai reunir cultura regional, comida boa e belas paisagens para celebrar o embutido artesanal que é um símbolo das montanhas capixabas. Data: 3 e 4 de maio. Local: Comunidade de Alto Bananeiras, no município de Venda Nova do Imigrante. Ingressos: R$ 10. após 10h. Leia a matéria completa de HZ.

A Moqueca é Aqui

A programação virá recheada de atrações musicais, em especial de samba e chorinho, e contará ainda com aulas-show de chefs renomados, feira de artesanato e diversos rótulos de cervejas artesanais produzidos no Espírito Santo. Data: de 1º a 4 de maio. Local: Avenida Beira Mar, Praia do Morro, Guarapari. Entrada gratuita. Leia a matéria completa de HZ.

Festas e baladas

É Tudo Pagode

Atrações: DJ Leandro Netto, LeqSamba e D'Moleque. Transmissão dos jogos: Vasco X Palmeiras e Cruzeiro X Flamengo. Horário: a partir das 17h. Local: ⁠Seu Joaquim Bar. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 778 - Praia do Canto, Vitória.

Épico Beach Bar

Luuh e Gabz, no Épico Beach Bar. Horário: a partir das 14h. Local: Épico Beach Bar. Endereço: Curva da Jurema, Vitória.

Cheers oh the Samba

Com Glauco e SambaDm, no Repique Samba Lounge. Entrada gratuita com nome na lista (link na bio do Instagram do estabelecimento). Horário: 17h. Local: Repique Samba Lounge. Endereço: Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.

Deixa em Off

Pagode com Frazão e convidados. Horário: a partir das 20h. Ingressos: entrada gratuita até às 22h, após R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Local: Gordinho Praia do Canto. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.

Música ao vivo

Beatles na Calçada

Beatles na Calçada com Beat Club, no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Choppsamba

Samba, pagode e recreação infantil, no Brizz. Entrada grátis. Horário: a partir das 13h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Teatro

Tarde Encantada

Espetáculo teatral. Sinopse: Pinóquio Em uma viagem no tempo mágico, Pinóquio leva Gepeto de volta aos momentos mais criativos e inspiradores de sua vida, relembrando as músicas que marcaram sua jornada. Juntos, eles exploram o passado e redescobrem a verdadeira essência da criatividade e da alegria. Uma história encantadora sobre o poder da memória e da música para despertar sonhos e renovar a imaginação. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1, Pracinha do Praia. Entrada: gratuita.

Diversão no Mestre

Sinopse: O Mágico de Oz Dorothy e seus amigos, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão, seguem pela estrada de tijolos amarelos em busca do Mágico de Oz. Em uma jornada cheia de aventuras, eles aprendem sobre coragem, amizade e acreditar em si mesmos. Horário: 17h. Local: Piso L2 – Espaço Diversão no Mestre. Entrada gratuita. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

As Malas que eu Carrego

Sinopse: O espetáculo apresenta um funcionário que, enquanto prepara o cenário para uma apresentação teatral, inicia uma conversa direta com o público. Durante a peça, ele reflete sobre o peso das diversas situações que enfrenta no cotidiano, sejam elas profissionais ou pessoais, convidando a plateia a ponderar sobre suas próprias "malas" emocionais e existenciais. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), pelo site Sympla ou na bilheteira do teatro. Horário: às 19h. Local: Palácio da Cultura Sônia Cabral, Centro, Vitória.

Circo

Circo Portugal

Circo com atrações inéditas e estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Funcionamento: terça à sexta, também às 20 horas. Final de semana: às 15h, 17h30 e 20h e todo mundo paga meia. Ingressos: a partir de R$ 25 (meia). Endereço: Avenida Norte Sul, Santa Luzia, Serra. Ao lado do Parque da Cidade.

Exposição

Baía das Tartarugas: riqueza marinha na capital do Espírito Santo

Os visitantes podem contemplar registros da natureza capixaba feitos para a produção do livro fotográfico bilíngue de mesmo nome, que traz cerca de 500 imagens distribuídas em 288 páginas da exuberante biodiversidade da região litorânea de Vitória. Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 8h às 17h. Período: até 31 de maio. Local: Parque Costeiro, administrado pela Vale, na área norte da Praia de Camburi. Gratuito.

Museu das Ilusões

O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Local: Shopping Vila Velha. Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), à venda na bilheteria e online pelo Sympla.

Lições de Escultura

Exposição "Lições de Escultura". Data: até 22 de junho. Entrada: gratuita. Visitação: de terça a domingo, incluindo feriados. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro de Vitória.

Pele abissal

Em sua obra, Marcos aborda as relações que a presença do corpo cria nos territórios urbanos e naturais, discutindo os diferentes tipos de paisagem construídas ou desfeitas nesse encontro entre o corpo e o território. Entrada gratuita. Período em cartaz: 19 de março a 18 de maio. Horário de funcionamento: terça à sexta (10h às 18h), sábados, domingos e feriados (10h às 16h). Local: MAES. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.

Diversão

Diversão na Praça

Recreação infantil gratuita com brincadeiras e oficinas. Horário: às 17h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L1, Pracinha do Praia. Entrada: gratuita.

Quintalzinho

Programação: Show de mágica. Horário: 15h às 18h. Entrada: Gratuita. Local: Nosso Quintal (área externa do Shopping Vila Velha - entrada Luciano das Neves).

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos: a partir de R$ 49,90 (meia). Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Fire Jump

Parque de camas elásticas, com parede de escaladas e muitas atividades divertidas. Funcionamento: todos os dias. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Local: Shopping Moxuara, Piso L2. Ingressos: a partir de R$ 25 (15 minutos).

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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