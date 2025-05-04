Festa pomerana, Orquestra Sinfônica, Prainha Vive: o que fazer neste domingo (4) no ES

Espetáculo teatral. Sinopse: Pinóquio Em uma viagem no tempo mágico, Pinóquio leva Gepeto de volta aos momentos mais criativos e inspiradores de sua vida, relembrando as músicas que marcaram sua jornada. Juntos, eles exploram o passado e redescobrem a verdadeira essência da criatividade e da alegria. Uma história encantadora sobre o poder da memória e da música para despertar sonhos e renovar a imaginação. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L1, Pracinha do Praia. Entrada: gratuita.

