Festival Santa Teresa Gourmet é opção no feriado; conheça pratos e atrações

Brownie diferentão

Representante do Café 43, o brownie S'more é uma versão com Nutella e marshmallow tostado da clássica sobremesa 's'mores (abreviação em inglês de "some more", que significa "um pouco mais" ou "mais"). O doce, muito popular nos EUA e no Canadá, é preparado ao redor de fogueiras. Quanto: R$ 20. Mais informações: @cafe43.st.