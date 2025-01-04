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Espaguete à carbonara: confira versão da famosa receita italiana

Molho original é feito basicamente com guanciale, ovos e queijo pecorino, mas há quem goste de incluir mais um ingrediente para garantir cremosidade
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 08:00

Espaguete à carbonara
Espaguete à carbonara é dica do HZ para quem é fã de massas Crédito: Vitarella
Clássico da culinária italiana, o espaguete à carbonara é feito com bacon, ovos, queijo parmesão, pimenta preta e um pouco da água do cozimento para garantir sua cremosidade no ponto - e talvez esteja aí o segredo desse molho, cujo desafio é não deixar os ovos coagularem. 
Há quem goste de acrescentar creme de leite à receita, mas o ingrediente não faz parte da autêntica criação italiana. Porém, como sabemos que dificilmente algo ficaria ruim com creme de leite, aqui vai o passo a passo de uma outra versão do famoso molho. Confira! 

Espaguete à carbonara com creme de leite

Rendimento: 6 a 8 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
  • 1 embalagem de espaguete (massa com ovos)
  • 400g de parmesão ralado
  • 350g de bacon em cubos 
  • 1 dente de alho
  • 2 caixinhas de creme de leite 
  • 5 gemas
  • 5 ovos
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino preta a gosto
  • Parmesão ralado a gosto (para finalizar)
  • Folhinhas de manjericão (a gosto)
Modo de preparo:
  1. Bata os ovos com as gemas, o queijo parmesão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
  2. Doure os cubos de bacon com o dente de alho. Em seguida, retire o dente de alho.
  3. Cozinhe o espaguete conforme as instruções da embalagem.
  4. Escorra a massa imediatamente com uma pinça e coloque na panela junto com o bacon.
  5. Adicione o creme de leite e aqueça.
  6. Retire do fogo e acrescente o creme de ovos, envolvendo-o no macarrão.
  7. Sirva com parmesão ralado e pimenta-do-reino a gosto.
  8. Se preferir, decore com folhinhas de manjericão fresco.
Fonte: Vitarella. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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