Espaguete à carbonara: confira versão da famosa receita italiana

Clássico da culinária italiana, o espaguete à carbonara é feito com bacon, ovos, queijo parmesão, pimenta preta e um pouco da água do cozimento para garantir sua cremosidade no ponto - e talvez esteja aí o segredo desse molho, cujo desafio é não deixar os ovos coagularem.
Há quem goste de acrescentar creme de leite à receita, mas o ingrediente não faz parte da autêntica criação italiana. Porém, como sabemos que dificilmente algo ficaria ruim com creme de leite, aqui vai o passo a passo de uma outra versão do famoso molho. Confira!
Espaguete à carbonara com creme de leite
Rendimento: 6 a 8 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1 embalagem de espaguete (massa com ovos)
- 400g de parmesão ralado
- 350g de bacon em cubos
- 1 dente de alho
- 2 caixinhas de creme de leite
- 5 gemas
- 5 ovos
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino preta a gosto
- Parmesão ralado a gosto (para finalizar)
- Folhinhas de manjericão (a gosto)
Modo de preparo:
- Bata os ovos com as gemas, o queijo parmesão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
- Doure os cubos de bacon com o dente de alho. Em seguida, retire o dente de alho.
- Cozinhe o espaguete conforme as instruções da embalagem.
- Escorra a massa imediatamente com uma pinça e coloque na panela junto com o bacon.
- Adicione o creme de leite e aqueça.
- Retire do fogo e acrescente o creme de ovos, envolvendo-o no macarrão.
- Sirva com parmesão ralado e pimenta-do-reino a gosto.
- Se preferir, decore com folhinhas de manjericão fresco.
Fonte: Vitarella. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.