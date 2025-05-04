Aprenda a fazer um delicioso creme de mandioquinha com bacon

Para deixá-la cremosa na medida e com um sabor especial, confira passo a passo como fazer.
Creme de mandioquinha com bacon
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
- ½ kg de mandioquinhas descascadas e cortadas em pedaços
- 100g de bacon cortado em cubo
- 1 cebola picada
- 500ml de leite integral
- 1 colher (sopa) de alecrim picado
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
- Cozinhe a mandioquinha em água até ficar macia e reserve.
- Em uma panela, frite o bacon em sua própria gordura até dourar. Em seguida, retire o bacon e reserve. Refogue a cebola na mesma panela.
- Bata no liquidificador a mandioquinha com o leite e a cebola refogada.
- Coloque na panela, tempere com sal, pimenta-do-reino e alecrim e deixe ferver.
- Sirva com cubinhos de bacon.
Fonte: Piracanjuba.