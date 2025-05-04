Esfriou?

Aprenda a fazer um delicioso creme de mandioquinha com bacon

Receita rende aproximadamente seis porções e fica pronta em até 30 minutos. Confira o passo a passo dessa sugestão reconfortante do HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Maio de 2025 às 08:00

Creme de mandioquinha com bacon
Creme de mandioquinha com bacon fica pronto em meia hora Crédito: Marca Piracanjuba
Nas noites frescas do outono, uma pedida certeira são as sopas, cremes e caldos. Inspirados pela temporada de comidinhas reconfortantes, que acaba de começar e já promete temperaturas baixas, HZ sugere uma receita bem gostosa e fácil de preparar: creme de mandioquinha com bacon
Para deixá-la cremosa na medida e com um sabor especial, confira passo a passo como fazer.  

Creme de mandioquinha com bacon

Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
  • ½ kg de mandioquinhas descascadas e cortadas em pedaços
  • 100g de bacon cortado em cubo
  • 1 cebola picada
  • 500ml de leite integral 
  • 1 colher (sopa) de alecrim picado
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
  1. Cozinhe a mandioquinha em água até ficar macia e reserve.
  2. Em uma panela, frite o bacon em sua própria gordura até dourar. Em seguida, retire o bacon e reserve. Refogue a cebola na mesma panela.
  3. Bata no liquidificador a mandioquinha com o leite e a cebola refogada.
  4. Coloque na panela, tempere com sal, pimenta-do-reino e alecrim e deixe ferver.
  5. Sirva com cubinhos de bacon.
Fonte: Piracanjuba. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Creme de batata com cogumelo: receita é prática e traz aconchego

Frango com creme de milho: veja receita para o almoço de domingo

Sopa creme de abóbora com macarrão conchinha é boa pedida no frio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Agfinde
