Dia do Orgasmo: confira dicas para alcançar o prazer

Hoje é Dia do Orgasmo! A data foi criada por um grupo de sex shops na Inglaterra, em 1999. E vem fomentando muitas informações envolta da sexualidade, o que é ótimo para todos nós, já que sexo saudável além de ser prazeroso é qualidade de vida segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para comemorar esse momento, convidei alguns colegas de profissão e especialistas em sexualidade para nos contar os segredos do tão desejado ápice do prazer.



O orgasmo é a resposta fisio/psicológica de estímulos prazerosos denominado por muitos como ápice do prazer. É uma das fases do nosso ciclo de resposta sexual e é nesse momento que sentimos a endorfina e a dopamina, chegando com o relaxamento corporal, formando um êxtase. Algumas pessoas têm dificuldades em entrar nessa fase e isso pode acarretar outras disfunções sexuais e até mesmo sentimentos de inadequação e frustrações sexuais. Em dez anos de estudos na área da sexualidade, cheguei a conclusão que a chave do sucesso orgástico é o autoconhecimento, tanto corporal e o psicológico.