Banda Jammil agita esquenta para o Vital 2024 neste sábado (3), em Vitória

O público capixaba já pode se preparar para entrar no clima do Vital, o maior carnaval fora de época do sudeste. Com a data da festa se aproximando, nos 16 e 17 de agosto, os foliões podem se preparar para festa neste sábado (3), ao som da banda Jammil. Os ingressos custam a partir de R$ 66, disponíveis através do site BlueTicket.

O Ensaio Geral do Vital, como o ‘esquenta’ é chamado, acontece no Na Vista, em Vitória, e promete muita música. A atração principal fica por conta da banda Jammil, conhecida por seus hits como “Praieiro” e “Colorir Papel”, e pela energia contagiante que traz aos palcos.

Para agitar ainda mais a noite, a programação contará com shows de Felype Frazão e dos DJs Koreia e Fabricio VDJ, que assumem as picapes com sets cheios de ritmo e hits para fazer todo mundo dançar.

SOBRE O VITAL 2024

Bell Marques, Durval Lelys, Tomate, Xanddy Harmonia e Leo Santana se apresentam no Vital 2024 e prometem arrastar a multidão nos dois dias de festa.

Nos camarotes também terão artistas que se apresentam no intervalo da passagem dos trios. "No total, serão cinco camarotes comerciais: Na Vista, Pega no Cavaco, Fervô, Barlavento/Laje do Repique e o Muvuka. Vale lembrar que cada camarote contará com suas atrações exclusivas. Banda Eva, É o Tchan, Psirico, Timbalada, Parangolé, Di Proposito, Kamisa 10, Babado Novo, Carla Cristina, Arca de Noé DJ Set, Suba Crew e Frazão são alguns nomes escalados para a alegria dos camarotes", destaca Giulia Moussallem.

SERVIÇO

Ensaio Geral do Vital

Data: 03 de agosto de 2024

03 de agosto de 2024 Local: Na Vista, Vitória - ES/ Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá

Na Vista, Vitória - ES/ Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n Enseada do Suá Atrações: Banda Jammil, Felype Frazão, DJ Koreia, Fabricio VDJ

Banda Jammil, Felype Frazão, DJ Koreia, Fabricio VDJ Ingressos: R$ 66, disponíveis no site BlueTicket

