Parque Aberto, Festival da Canção e Prainha Vive para curtir o domingo (6) no ES

8ª Puxadinho Moxuara

O que é? Evento gratuito contará com cinco artistas locais e diversas opções gastronômicas e atrações para crianças. Abertura do evento às 15h. Show com o cantor Rômulo Arantes às 17 horas, seguido por Luiza Andrade às 20h. Data: 4,5,6 de abril. Horário: sexta a partir das 17h até às 00h; sábado e domingo a partir das 15h até às 00h. Entrada gratuita. Local: na Arena Moxuara no estacionamento do G7. Endereço: Avenida Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica.