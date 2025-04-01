Festival reúne 8 cervejarias ao som de rock e sertanejo no Norte do ES

Oito cervejarias da Região Norte do Espírito Santo estarão reunidas em São Mateus para mais uma edição do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal, marcado para os dias 3, 4 e 5 de abril, com entrada gratuita.
Com shows de artistas locais como Dona Fran, Saulo Simonassi e Juliano Saint, e opções de gastronomia e artesanato, o evento terá mais de 30 estilos diferentes de cerveja, da popular Pilsen às também conhecidas IPA, Red Ale e Stout.
Entre as cervejarias participantes, quatro são de São Mateus: Cervejaria Stelzer, Bullter Beer, Tankard Bier e Cervejaria Fascinium. As outras quatro estão localizadas em Linhares (Cervejaria Conceição e LBS), Conceição da Barra (Resenha Beer) e Aracruz (Pedra Beer).
No início da programação em cada dia do evento, um sommelier dará dicas sobre cervejas artesanais e harmonização.
Na noite de quinta-feira (3), o som fica por conta de Juliano Saint e hits do sertanejo atual, seguido por Marcelo Ribeiro, com pop-rock nacional e clássicos de Rita Lee, Titãs e Barão Vermelho, entre outros.
A sexta será do rock’n’roll clássico com shows de Dona Fran, cujo repertório inclui Janis Joplin, Led Zeppelin e Deep Purple, e do guitarrista Saulo Simonassi, que promete uma fusão de blues, jazz e pop-rock.
O sábado traz novamente o sertanejo, no som da banda Caso Marcado, e a jazz fusion com Alexandre Borges Quinteto. Para fechar a programação, entra em cena a Banda Deveras, de São Mateus, com muito rock nacional e internacional.
Programação
QUINTA-FEIRA (3/04)
- 18h - Abertura
- 19h - Dicas do sommelier
- 20h - Juliano Saint
- 22h - Marcelo Ribeiro
- 0h - Encerramento
SEXTA-FEIRA (4/04)
- 18h - Abertura
- 19h - Dicas do sommelier
- 20h - Saulo Simonassi
- 22h - Dona Fran
- 0h - Encerramento
SÁBADO (5/04)
- 16h - Abertura
- 17h - Dicas do sommelier
- 18h - Banda Caso Marcado
- 20h - Alexandre Borges Quinteto
- 22h - Banda Deveras
- 0h - Encerramento
Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal - Edição São Mateus
Quando: de 3 a 5 de abril de 2025 (de quinta a sábado)
Onde: Rodovia Othovarino Duarte Santos, 589, Centro, São Mateus
Cervejarias: Stelzer, Bullter Beer, Tankard Bier, Fascinium, Conceição, LBS, Resenha Beer e Pedra Beer
Entrada gratuita
Realização: AICERVA e Rota Eventos
Mais informações: @circuitodacervejaartesanal.
Quando: de 3 a 5 de abril de 2025 (de quinta a sábado)
Onde: Rodovia Othovarino Duarte Santos, 589, Centro, São Mateus
Cervejarias: Stelzer, Bullter Beer, Tankard Bier, Fascinium, Conceição, LBS, Resenha Beer e Pedra Beer
Entrada gratuita
Realização: AICERVA e Rota Eventos
Mais informações: @circuitodacervejaartesanal.