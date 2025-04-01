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Entrada gratuita

Festival reúne 8 cervejarias ao som de rock e sertanejo no Norte do ES

Circuito da Cerveja Artesanal em São Mateus acontece de 3 a 5 de abril com gastronomia, música, artesanato e mais de 30 variedades da bebida
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 18:37

Cerveja artesanal
Evento vai reunir oito cervejarias capixabas  Crédito: Shutterstock
Oito cervejarias da Região Norte do Espírito Santo estarão reunidas em São Mateus para mais uma edição do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal, marcado para os dias 3, 4 e 5 de abril, com entrada gratuita. 
Com shows de artistas locais como Dona Fran, Saulo Simonassi e Juliano Saint, e opções de gastronomia e artesanato, o evento terá mais de 30 estilos diferentes de cerveja, da popular Pilsen às também conhecidas IPA, Red Ale e Stout. 
Entre as cervejarias participantes, quatro são de São Mateus: Cervejaria Stelzer, Bullter Beer, Tankard Bier e Cervejaria Fascinium. As outras quatro estão localizadas em Linhares (Cervejaria Conceição e LBS), Conceição da Barra (Resenha Beer) e Aracruz (Pedra Beer).

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No início da programação em cada dia do evento, um sommelier dará dicas sobre cervejas artesanais e harmonização.
Na noite de quinta-feira (3), o som fica por conta de Juliano Saint e hits do sertanejo atual, seguido por Marcelo Ribeiro, com pop-rock nacional e clássicos de Rita Lee, Titãs e Barão Vermelho, entre outros. 
A sexta será do rock’n’roll clássico com shows de Dona Fran, cujo repertório inclui Janis Joplin, Led Zeppelin e Deep Purple, e do guitarrista Saulo Simonassi, que promete uma fusão de blues, jazz e pop-rock. 
Saulo Simonassi em apresentação no Circuito da Cerveja Artesanal
Saulo Simonassi é a atração de sexta (4) Crédito: LR Comunicação/Divulgação
O sábado traz novamente o sertanejo, no som da banda Caso Marcado, e a jazz fusion com Alexandre Borges Quinteto. Para fechar a programação, entra em cena a Banda Deveras, de São Mateus, com muito rock nacional e internacional. 

Programação

QUINTA-FEIRA (3/04)
  • 18h - Abertura
  • 19h - Dicas do sommelier
  • 20h -  Juliano Saint
  • 22h - Marcelo Ribeiro
  • 0h - Encerramento
SEXTA-FEIRA (4/04)
  • 18h - Abertura
  • 19h - Dicas do sommelier
  • 20h - Saulo Simonassi
  • 22h - Dona Fran
  • 0h - Encerramento
SÁBADO (5/04)
  • 16h - Abertura
  • 17h - Dicas do sommelier
  • 18h - Banda Caso Marcado
  • 20h - Alexandre Borges Quinteto
  • 22h - Banda Deveras
  • 0h - Encerramento
Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal - Edição São Mateus 
Quando: de 3 a 5 de abril de 2025 (de quinta a sábado)
Onde: Rodovia Othovarino Duarte Santos, 589, Centro, São Mateus
Cervejarias: Stelzer, Bullter Beer, Tankard Bier, Fascinium, Conceição, LBS, Resenha Beer e Pedra Beer
Entrada gratuita
Realização: AICERVA e Rota Eventos 
Mais informações: @circuitodacervejaartesanal.

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