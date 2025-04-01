Festival reúne 8 cervejarias ao som de rock e sertanejo no Norte do ES

Evento vai reunir oito cervejarias capixabas Crédito: Shutterstock

Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal, marcado para os dias 3, 4 e 5 de abril, com entrada gratuita. Oito cervejarias da Região Norte do Espírito Santo estarão reunidas em São Mateus para mais uma edição do, marcado para os dias 3, 4 e 5 de abril, com entrada gratuita.

Com shows de artistas locais como Dona Fran, Saulo Simonassi e Juliano Saint, e opções de gastronomia e artesanato, o evento terá mais de 30 estilos diferentes de cerveja, da popular Pilsen às também conhecidas IPA, Red Ale e Stout.

Entre as cervejarias participantes, quatro são de São Mateus: Cervejaria Stelzer, Bullter Beer, Tankard Bier e Cervejaria Fascinium. As outras quatro estão localizadas em Linhares (Cervejaria Conceição e LBS), Conceição da Barra (Resenha Beer) e Aracruz (Pedra Beer).

No início da programação em cada dia do evento, um sommelier dará dicas sobre cervejas artesanais e harmonização.

Na noite de quinta-feira (3), o som fica por conta de Juliano Saint e hits do sertanejo atual, seguido por Marcelo Ribeiro, com pop-rock nacional e clássicos de Rita Lee, Titãs e Barão Vermelho, entre outros.

A sexta será do rock’n’roll clássico com shows de Dona Fran, cujo repertório inclui Janis Joplin, Led Zeppelin e Deep Purple, e do guitarrista Saulo Simonassi, que promete uma fusão de blues, jazz e pop-rock.

Saulo Simonassi é a atração de sexta (4) Crédito: LR Comunicação/Divulgação

O sábado traz novamente o sertanejo, no som da banda Caso Marcado, e a jazz fusion com Alexandre Borges Quinteto. Para fechar a programação, entra em cena a Banda Deveras, de São Mateus, com muito rock nacional e internacional.

Programação

QUINTA-FEIRA (3/04)

18h - Abertura



- Abertura 19h - Dicas do sommelier



- Dicas do sommelier 20h - Juliano Saint



- Juliano Saint 22h - Marcelo Ribeiro



- Marcelo Ribeiro 0h - Encerramento



SEXTA-FEIRA (4/04)

18h - Abertura



- Abertura 19h - Dicas do sommelier



Dicas do sommelier 20h - Saulo Simonassi



Saulo Simonassi 22h - Dona Fran



Dona Fran 0h - Encerramento



SÁBADO (5/04)

16h - Abertura



Abertura 17h - Dicas do sommelier



Dicas do sommelier 18h - Banda Caso Marcado



Banda Caso Marcado 20h - Alexandre Borges Quinteto



Alexandre Borges Quinteto 22h - Banda Deveras



Banda Deveras 0h - Encerramento

