Aracruz recebe festival de botecos com opções a partir de R$ 8,90

Aracruz será palco de mais uma edição do festival Aracruz Botecos, com entrada gratuita, para comemorar seu aniversário de 177 anos.
A partir desta quarta-feira (2) e até sábado (5), o evento vai reunir, no parque de exposições da cidade, opções de gastronomia, cervejas artesanais, artesanato e shows musicais, entre outros atrativos.
A estrutura do festival terá uma área kids com mais de 12 brinquedos para garantir a diversão dos pequenos, e as atrações musicais serão diversificadas, com repertórios de samba, pagode, reggae, sertanejo, rock e MPB.
Praça de alimentação
O cardápio da praça de alimentação, composta de 10 estandes, incluirá desde churrasco e comida de boteco tradicional até receitas preparadas com peixes e mariscos.
Os itens custarão de R$ 8,90 a R$ 150, servidos em porções individuais e para compartilhar. Confira abaixo:
- Bola 7 Botequim (a partir de R$ 40) - Batata com cheddar e bacon, carne de sol na manteiga com aipim, filé de tilápia, filé de alcatra com fritas, kiéber de frango e picanha com fritas.
- Restaurante Purumar (a partir de R$ 60) - bolinho de bacalhau, bobó de camarão, arroz de polvo e arroz de mariscos.
- Esporte Bar - Tábua com bife de chorizo, linguiça suína artesanal, fritas, chimichurri, farofa e vinagrete (R$ 150)
- Quiosque Tô na Boa (a partir de R$ 45) - arroz de costela e camarão empanado.
- Bacutia Pub (a partir de R$ 40) - risoles de camarão e costela, camarão, pescadinha, tilápia, torresmo, kiéber e bolinho de bacalhau.
- Pepetino (a partir de R$ 8,90) - pizzas, esfirras e kiéber de frango à moda.
- Pastelaria Rota do Mar - pastéis de sabores variados e caldo de cana (a partir de R$ 10)
- Casa Amarela (a partir de R$ 39) - Arroz atolado de costela e torresmo e bolinho de pernil de porco defumado e geleia de abacaxi com pimenta.
- Broetto (a partir de R$ 10) - churrasco e acompanhamentos.
- Restaurante Monte Verde (a partir de R$ 30) - Casquinha de siri, carne de sol e bolinha de bacalhau.
Aracruz Botecos 2025
Programação
QUARTA-FEIRA – 02/04
- 18h - Abertura da praça de alimentação (comida de boteco, porções, frutos do mar, etc.), espaço com expositores de chocolate artesanal, cafés especiais, cachaças, itens de charcutaria e de confeitaria e pães, artesanato indígena e cervejarias capixabas (Moro, Pedra Beer, Três Torres, I Lupi, Meetbeer e Mestra)
- 20h - Banda Kaymuam (reggae e congo)
- 22h - Victor & Sander (Boteco do VS)
QUINTA-FEIRA (3/04)
- 15h - Abertura da praça de alimentação, expositores e cervejarias
- 17h - Nando Moura (samba e pagode)
- 19h - Engesamba (samba e pagode)
- 21h - Paula Cassaro (sertanejo)
SEXTA-FEIRA (4/04)
- 18h - Abertura da praça de alimentação, expositores e cervejarias
- 19h - Tanne Castro (música brasileira)
- 21h - Old Brother (rock clássico)
- 23h - Baile do Ventura (música capixaba)
SÁBADO (5/04)
- 17h - Abertura da praça de alimentação, expositores e cervejarias
- 19h - Amaradzaia (reggae)
- 21h - PicNic Dogs (rock nacional)
- 23h - Jackson Lima (rock internacional)
Aracruz Botecos
Quando: de 2 a 5 de abril de 2025
Local: Parque de Exposições de Aracruz. Rua Jurandir Peruchi, bairro Planalto, Aracruz
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro
Mais informações: @aracruzbotecos.
Quando: de 2 a 5 de abril de 2025
Local: Parque de Exposições de Aracruz. Rua Jurandir Peruchi, bairro Planalto, Aracruz
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro
Mais informações: @aracruzbotecos.