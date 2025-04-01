Aracruz recebe festival de botecos com opções a partir de R$ 8,90

Filé de peixe com fritas do Bola 7 Botequim Crédito: Astrisfilmes

Aracruz Botecos, com entrada gratuita, para comemorar seu aniversário de 177 anos. Aracruz será palco de mais uma edição do festival, com entrada gratuita, para comemorar seu aniversário de 177 anos.

A partir desta quarta-feira (2) e até sábado (5), o evento vai reunir, no parque de exposições da cidade, opções de gastronomia, cervejas artesanais, artesanato e shows musicais, entre outros atrativos.



A estrutura do festival terá uma área kids com mais de 12 brinquedos para garantir a diversão dos pequenos, e as atrações musicais serão diversificadas, com repertórios de samba, pagode, reggae, sertanejo, rock e MPB.

Praça de alimentação

O cardápio da praça de alimentação, composta de 10 estandes, incluirá desde churrasco e comida de boteco tradicional até receitas preparadas com peixes e mariscos.

Os itens custarão de R$ 8,90 a R$ 150, servidos em porções individuais e para compartilhar. Confira abaixo:

Bola 7 Botequim (a partir de R$ 40) - Batata com cheddar e bacon, carne de sol na manteiga com aipim, filé de tilápia, filé de alcatra com fritas, kiéber de frango e picanha com fritas.

(a partir de R$ 40) - Batata com cheddar e bacon, carne de sol na manteiga com aipim, filé de tilápia, filé de alcatra com fritas, kiéber de frango e picanha com fritas. Restaurante Purumar (a partir de R$ 60) - bolinho de bacalhau, bobó de camarão, arroz de polvo e arroz de mariscos.

(a partir de R$ 60) - bolinho de bacalhau, bobó de camarão, arroz de polvo e arroz de mariscos. Esporte Bar - Tábua com bife de chorizo, linguiça suína artesanal, fritas, chimichurri, farofa e vinagrete (R$ 150)

- Tábua com bife de chorizo, linguiça suína artesanal, fritas, chimichurri, farofa e vinagrete (R$ 150) Quiosque Tô na Boa (a partir de R$ 45) - arroz de costela e camarão empanado.



(a partir de R$ 45) - arroz de costela e camarão empanado. Bacutia Pub (a partir de R$ 40) - risoles de camarão e costela, camarão, pescadinha, tilápia, torresmo, kiéber e bolinho de bacalhau.

(a partir de R$ 40) - risoles de camarão e costela, camarão, pescadinha, tilápia, torresmo, kiéber e bolinho de bacalhau. Pepetino (a partir de R$ 8,90) - pizzas, esfirras e kiéber de frango à moda.

(a partir de R$ 8,90) - pizzas, esfirras e kiéber de frango à moda. Pastelaria Rota do Mar - pastéis de sabores variados e caldo de cana (a partir de R$ 10)

- pastéis de sabores variados e caldo de cana (a partir de R$ 10) Casa Amarela (a partir de R$ 39) - Arroz atolado de costela e torresmo e bolinho de pernil de porco defumado e geleia de abacaxi com pimenta.

(a partir de R$ 39) - Arroz atolado de costela e torresmo e bolinho de pernil de porco defumado e geleia de abacaxi com pimenta. Broetto (a partir de R$ 10) - churrasco e acompanhamentos.

(a partir de R$ 10) - churrasco e acompanhamentos. Restaurante Monte Verde (a partir de R$ 30) - Casquinha de siri, carne de sol e bolinha de bacalhau.

Aracruz Botecos 2025

Programação

QUARTA-FEIRA – 02/04

18h - Abertura da praça de alimentação (comida de boteco, porções, frutos do mar, etc.), espaço com expositores de chocolate artesanal, cafés especiais, cachaças, itens de charcutaria e de confeitaria e pães, artesanato indígena e cervejarias capixabas (Moro, Pedra Beer, Três Torres, I Lupi, Meetbeer e Mestra)

20h - Banda Kaymuam (reggae e congo)



22h - Victor & Sander (Boteco do VS)



QUINTA-FEIRA (3/04)

15h - Abertura da praça de alimentação, expositores e cervejarias



17h - Nando Moura (samba e pagode)



19h - Engesamba (samba e pagode)



21h - Paula Cassaro (sertanejo)

SEXTA-FEIRA (4/04)

18h - Abertura da praça de alimentação, expositores e cervejarias



19h - Tanne Castro (música brasileira)



21h - Old Brother (rock clássico)



23h - Baile do Ventura (música capixaba)

SÁBADO (5/04)

17h - Abertura da praça de alimentação, expositores e cervejarias



19h - Amaradzaia (reggae)



21h - PicNic Dogs (rock nacional)



23h - Jackson Lima (rock internacional)