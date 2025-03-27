Restaurante chega a Vila Velha com rodízio de R$ 39,90 na inauguração

Um premiado café especial da marca capixaba Terrafé será usado na grande final da Copa Hario Brasil 2025, marcada para 14 de abril em São Paulo. A competição vai reunir baristas e apreciadores da bebida, que se enfrentarão com a chance de mostrar suas habilidades com os métodos da marca japonesa e disputar o título de melhor preparo de V60 do país. O café escolhido pela Terrafé para a finalíssima vem das montanhas capixabas e é cultivado pelo produtor Marcos Antônio Costa, da Fazenda Córrego Pinheiros, em Brejetuba. Eleito o melhor café do Espírito Santo pelo Incaper no Prêmio Cafés Especiais do ES, o produto conquistou o primeiro lugar com a nota 92,79. Mais informações: www.terrafe.com.br/copahario.

