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Pitadas

Restaurante chega a Vila Velha com rodízio de R$ 39,90 na inauguração

Nova unidade do Top Foods será aberta na próxima semana, na Praia da Costa. Veja também: café capixaba na final da Copa Hario
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Março de 2025 às 19:36

Comida japonesa do restaurante de rodízio Top Foods
Comida japonesa do restaurante de rodízio Top Foods Crédito: Pedro Melo
Na próxima quarta-feira, 2 de abril, um novo restaurante de rodízios será aberto em Vila Velha, em uma movimentada esquina da Praia da Costa. É a segunda unidade do Top Foods - a primeira funciona há quase três anos no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
No dia da inauguração canela-verde, o rodízio vai custar R$ 39,90 por pessoa nas duas casas. O valor individual praticado normalmente é R$ 89,90, de quinta a domingo (e quarta para homens). Às segundas e terças, o preço é R$ 79,90, assim como nas noites de quarta, para clientes mulheres. As bebidas são cobradas à parte.

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Pioneiro na Grande Vitória com o chamado "rodízio de tudo", que contempla diversas especialidades, o restaurante oferece pizzas doces e salgadas, hambúrguer com molhos variados, sushi, espetinhos diversos, carnes, camarão, petiscos de peixe, batatas (fritas e gratinadas), escondidinhos, açaí e churros. 
Às quintas e aos domingos, um atrativo extra é o self-service de hambúrguer, e na quinta o refrigerante também pode ser consumido à vontade. Sexta é o dia dedicado à comida japonesa, com variedades de sushi inclusas no rodízio. No sábado, o sorvete é liberado. 
Rodízio Top Foods
Self-service de hambúrguer faz parte do rodízio às quintas e domingos Crédito: Pedro Melo
A abertura do novo Top Foods está marcada para 17h30, na Rua Henrique Moscoso, 551, Praia da Costa, endereço onde funcionava uma filial do restaurante Banzai. O horário de funcionamento será das 17h30 às 23h, todos os dias. Mais informações: @topfoodsrodizio.  

Café premiado vai representar o ES em competição nacional

Um premiado café especial da marca capixaba Terrafé será usado na grande final da Copa Hario Brasil 2025, marcada para 14 de abril em São Paulo. A competição vai reunir baristas e apreciadores da bebida, que se enfrentarão com a chance de mostrar suas habilidades com os métodos da marca japonesa e disputar o título de melhor preparo de V60 do país. O café escolhido pela Terrafé para a finalíssima vem das montanhas capixabas e é cultivado pelo produtor Marcos Antônio Costa, da Fazenda Córrego Pinheiros, em Brejetuba. Eleito o melhor café do Espírito Santo pelo Incaper no Prêmio Cafés Especiais do ES, o produto conquistou o primeiro lugar com a nota 92,79. Mais informações: www.terrafe.com.br/copahario. 

Ouça mais dicas no podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

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