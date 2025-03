Pitadas

Famosa cafeteria do ES abre filial em parque na Orla de Camburi

Conheça a Kaffa Cafeteria inaugurada no Parque Costeiro. Veja também: novidades no café da Igreja dos Reis Magos e na Ala Parque do Shopping Vitória

Publicado em 20 de março de 2025 às 18:13

Cheesecake e waffle de pão de queijo são opções para acompanhar o café da casa Crédito: Fernando Madeira

Na ativa há 15 anos em Jardim da Penha, a Kaffa Cafeteria acaba de inaugurar sua primeira filial. A nova unidade fica dentro do Parque Costeiro, espaço de conservação, educação ambiental e pesquisa administrado pela Vale em Jardim Camburi, ao lado do Atlântica Parque, na Praia de Camburi. >

Cercada por vegetação e alinhada com a proposta ecológica e sustentável do parque, que conta com trilhas, anfiteatro, jardim sensorial e mirante, a cafeteria traz um cardápio enxuto com bebidas quentes e geladas, lanches e doces. O serviço de café contempla espressos (a partir de R$ 9) e o filtrado do dia (a partir de R$ 7/100ml).>

Cafeteria foi aberta no dia 6 de março Crédito: Fernando Madeira

Para acompanhar os goles, podem ser pedidos itens como waffle de pão de queijo com goiabada (R$ 29), empadão (frango com requeijão ou caponata de abobrinha/R$ 18 cada um), docinho de biscoito (R$ 6), cheesecake com calda de frutas vermelhas (R$ 24), biscoito casadinho de café (pacote/R$ 13) e bolo gelado de coco (R$ 16). >

Por padrão, frapês e lattes são preparados com leite vegetal, mas o cliente pode optar pelo leite de vaca integral. As bebidas e as comidinhas são servidas em utensílios descartáveis biodegradáveis e não há atendimento em mesa. O funcionamento é de terça a domingo, das 8h às 17h. Mais informações: @kaffacafeteria. >

Novidades no café da Igreja dos Reis Magos

O Café dos Reis, localizado na Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, está com novidades no cardápio: cinco versões de toast feitas com pão de longa fermentação produzido na casa pelo chef Bergson Rodrigues. Cada uma custa R$ 48 e a disponibilidade de sabores varia diariamente. >

Além da Caprese, coberta com muçarela de búfala, tomate, pesto e manjericão, chegaram ao menu as toasts de pera caramelada, queijo gorgonzola e mel; de figo caramelado, presunto de parma e mel; de caponata e de mix de cogumelos shiitake e Paris salteados na manteiga de ervas e queijo gruyère. >

Toast de pera caramelada com gorgonzola e mel é novidade na casa Crédito: Café dos Reis/Acervo

A cafeteria funciona de terça a domingo, das 9h30 às 17h30, no Centro de Interpretação de Reis Magos, em Nova Almeida, Serra. Mais informações: @cafedosreis.es. >

Shopping do ES terá nova loja da Lindt com cafeteria O Shopping Vitória anunciou para o segundo semestre deste ano a abertura de uma nova loja da Lindt. Além de contar com a linha completa de chocolates da renomada marca suíça, a operação terá como diferencial o serviço de cafeteria. Sucesso entre os capixabas, a Lindt iniciou suas atividades no shopping por meio de uma pequena loja e agora encontra-se instalada em formato quiosque no primeiro piso, aguardando a inauguração da Ala Parque, onde ficará localizado o novo ponto de vendas, com 52 metros quadrados de área. A expansão da Lindt vai integrar o projeto da Ala Parque, um novo corredor de lojas com duas praças de convivência e gastronomia, muito verde e uma seleção de marcas exclusivas. A inauguração está prevista em duas etapas, sendo a primeira em julho e a segunda em novembro de 2025.



