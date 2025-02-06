Famoso restaurante italiano do ES lança novidades no cardápio; conheça

Restaurante lançou novos pratos, entradas e sobremesa Crédito: Estevão Ribeiro

Prestes a completar 40 anos, o restaurante Spaghetti & Cia, com unidades em Vitória e Vila Velha, renovou recentemente o cardápio, incluindo novidades da entrada à sobremesa, passando por risotos e massas - estas são o carro-chefe da casa. Alguns pratos já servidos anteriormente voltaram ao menu repaginados.

Na mudança, o italiano da família Delboni, famoso pelas receitas de Dona Elina, teve a consultoria do chef Denis Orsi, de São Paulo. Entre os destaques da nova carta estão entradas como a carne cruda com creme de trufa e o salmão curado em beterraba com azeite de dill e creme de queijo de cabra boursin (R$ 74).

Salmão curado é destaque na seção de entradas Crédito: Estevão Ribeiro

Também é estreante na carta a salada de folhas com vinagre de framboesa, queijo de cabra boursin, nozes caramelizadas e gomos de laranja (R$ 68).

A antiga bruschetta deu lugar à outra entrada compartilhável, o trio de focaccia, em que as coberturas são caponata; mortadela italiana com creme de ricota, pistache e raspas de limão siciliano; e presunto de Parma com creme de ricota e mel trufado (R$ 68/seis unidades).

Novos pratos do Spaghetti

Na seção de massas com frutos do mar, vale provar o cavatelli de sêmola ao ragu de polvo com pangrattato, e na ala das receitas italianas clássicas, entra em cena o espaguete ao carbonara mais próximo à composição original, feito com pecorino, parmesão. guanciale, gemas de ovo e pimenta-do-reino, sem a adição de creme de leite.

Repaginado, o ravióli de cordeiro vem agora com cogumelos, tomatinhos cereja e gremolata de hortelã, sobre caldo do assado. Na página de sobremesas, há uma única novidade, a levíssima meringata de morango com suspiros. A reportagem do HZ provou boa parte dos lançamentos mencionados neste texto, a convite do restaurante, que abre de terça a domingo.

Em Vitória, o Spaghetti fica na Avenida Leitão da Silva, 377, e em Vila Velha, o endereço é o Parque das Castanheiras: Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa. Mais informações: @spaghettieciaoficial.

Rodízio de pizzas na Praia do Canto

Nesta quinta (6), o restaurante Salsa Pizza passa a ter rodízio de pizzas mensalmente, a R$ 69,90 por pessoa (bebidas e taxa de serviço à parte). As rodadas acontecerão sempre na primeira quinta-feira de cada mês, a partir das 18h, contemplando sabores tradicionais e três opções especiais (sob consulta).

A pizzaria fica na Rua Elesbão Linhares, 20, Praia do Canto, Vitória. Reservas e mais informações: (27) 99265-1248 (Whatsapp) e @salsapizzaria (Instagram).

Rodízio de pizzas acontecerá na primeira quinta-feira de cada mês Crédito: Salsa Pizza

Menu-degustação promove encontro de chefs

No próximo dia 13/02, a partir das 19h, o chef Caio Maia recebe no Banzai Dekki o chef Igor Trarbach, que vai comandar o restaurante Kairu, com inauguração prevista para este ano, em Vila Velha.

O jantar assinado pela dupla terá as seguintes etapas: couvert (minibrioche folhado, terrine de frango e cogumelos, manteiga com katsuobushi, kimchi de abacaxi, rilete de peixe e picles de vegetais em misozuke), seguido por dadinho de shari grelhado na manteiga de missô e tartar de atum picante; dumpling de pato com melaço de tucupi preto e chilli crunch; peixe na brasa com refogado de milho, missô e leite de coco e salada de ervas frescas; cupim com demi-glace, maionese fria de tubérculos, cebola tostada mandioca-palha e furikake; sonho com creme fresco de yuzu; e petit four.

O valor é R$ 220 por pessoa (bebidas e taxa de serviço cobradas à parte) e as reservas devem ser feitas antecipadamente pelo (27) 99294-2404. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @banzaidekki.

Caio Maia recebe Igor Trarbach em sua cozinha no próximo dia 13 Crédito: Instagram/@banzaidekki

Os preços citados neste texto foram apurados entre 4 e 6/02/25.

Ouça mais dicas no podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)