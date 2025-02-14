Delivery bom e barato em Vila Velha serve comida japonesa tradicional

A cozinha tradicional japonesa que vai além dos sushis e sashimis vem conquistando mais espaço no Espírito Santo, e uma das boas novidades com esse perfil fica em uma pracinha do bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha: o delivery Aena Culinária Japonesa.
Com cardápio enxuto e algumas mesas na calçada, o pequeno restaurante é comandado pela família Sampaio: dona Elizabeth e o filho Júlio César, descendentes de japoneses, e a chef japonesa Kanae Tsuru, esposa de Júlio, preparam as especialidades da casa.
São elas: yakisoba, karaage (frango frito ao estilo japonês), gyoza, harumaki e uma sobremesa autoral, o Kabuto - pastelzinho doce frito, recheado com mix de chocolates.
Mais sequinho e com um toque adocicado, o yakisoba custa a partir de R$ 37,95, de porco, frango, camarão, boi ou misto, e os clientes podem escolher entre a porção P, com 490g, e a M, com 740g.
Já o frango frito, suculento e muito saboroso (a reportagem já provou todos os pratos do cardápio), vem com seis (R$ 18,95) ou 12 peças (R$ 34,95). A versão apimentada é imperdível.
Recheado com carne de porco desfiada e legumes, o gyoza também sai em porção com seis (R$ 24,95) ou 12 unidades (R$ 46,95). Já o harumaki, ou rolinho primavera, tem um diferencial: recheio cremoso de batata com queijo e frango (R$ 9,95/três peças).
O Aena funciona de quarta a sábado, das 18h30 às 22h, com entrega própria via Whatsapp e também pelo iFood. Pedidos e mais informações: (27) 99672-9782 e @aena_culinariajaponesa.
Um bar e restaurante familiar, que começou sua trajetória no Sky Food Park
, é a mais nova atração gastronômica da Rua 15 de Novembro, na Praia da Costa. Aberto em seu novo endereço desde 23 de janeiro, o Casa Haron
tem como especialidade pratos e petiscos bem brasileiros, como galinhada mineira, escondidinho e parmegiana.
No happy hour, um dos destaques é o bolinho de costela (R$ 39,90 a porção), e a feijoada é a estrela do fim de semana. Servida aos sábados e domingos, custa R$ 139,90 (três pessoas) ou R$ 49,90 (individual).
O novo espaço funciona todos os dias, a partir das 11h (de terça a sábado abre também para jantar). Rua Quinze de Novembro, 535, loja 3, em frente ao restaurante Tonini's. Vila Velha. Mais informações: @casaharon.