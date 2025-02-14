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Pitadas

Delivery bom e barato em Vila Velha serve comida japonesa tradicional

Aena é um restaurante familiar em Jardim Guadalajara, Vila Velha. Veja também: novo endereço do Casa Haron e volta às aulas na Casa do Chef Juarez
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 12:12

Delivery Aena Culinária Japonesa, em Jardim Guadalajara, Vila Velha
Gyoza é um dos destaques do cardápio Crédito: Aena
A cozinha tradicional japonesa que vai além dos sushis e sashimis vem conquistando mais espaço no Espírito Santo, e uma das boas novidades com esse perfil fica em uma pracinha do bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha: o delivery Aena Culinária Japonesa.  
Com cardápio enxuto e algumas mesas na calçada, o pequeno restaurante é comandado pela família Sampaio: dona Elizabeth e o filho Júlio César, descendentes de japoneses, e a chef japonesa Kanae Tsuru, esposa de Júlio, preparam as especialidades da casa.
São elas: yakisoba, karaage (frango frito ao estilo japonês), gyoza, harumaki e uma sobremesa autoral, o Kabuto - pastelzinho doce frito, recheado com mix de chocolates. 
Delivery Aena Culinária Japonesa, em Jardim Guadalajara, Vila Velha
Elizabeth, Júlio César e Kanae comandam a cozinha Crédito: Aena
Mais sequinho e com um toque adocicado, o yakisoba custa a partir de R$ 37,95, de porco, frango, camarão, boi ou misto, e os clientes podem escolher entre a porção P, com 490g, e a M, com 740g. 
Já o frango frito, suculento e muito saboroso (a reportagem já provou todos os pratos do cardápio), vem com seis (R$ 18,95) ou 12 peças (R$ 34,95). A versão apimentada é imperdível. 
Delivery Aena Culinária Japonesa, em Jardim Guadalajara, Vila Velha
Karaage: frango frito ao estilo japonês é o carro-chefe Crédito: Aena
Recheado com carne de porco desfiada e legumes, o gyoza também sai em porção com seis (R$ 24,95) ou 12 unidades (R$ 46,95). Já o harumaki, ou rolinho primavera, tem um diferencial: recheio cremoso de batata com queijo e frango (R$ 9,95/três peças).  
O Aena funciona de quarta a sábado, das 18h30 às 22h, com entrega própria via Whatsapp e também pelo iFood. Pedidos e mais informações: (27) 99672-9782 e @aena_culinariajaponesa. 
Delivery Aena Culinária Japonesa, em Jardim Guadalajara, Vila Velha
Yakisoba da casa tem menos molho e um toque adocicado  Crédito: Aena

Praia da Costa ganha novo restaurante de comida brasileira

Um bar e restaurante familiar, que começou sua trajetória no Sky Food Park, é a mais nova atração gastronômica da Rua 15 de Novembro, na Praia da Costa. Aberto em seu novo endereço desde 23 de janeiro, o Casa Haron tem como especialidade pratos e petiscos bem brasileiros, como galinhada mineira, escondidinho e parmegiana.     
No happy hour, um dos destaques é o bolinho de costela (R$ 39,90 a porção), e a feijoada é a estrela do fim de semana. Servida aos sábados e domingos, custa R$ 139,90 (três pessoas) ou R$ 49,90 (individual).   
Petisco servido no restaurante Casa Haron, na Praia da Costa, Vila Velha
Bolinho de costela é destaque em novo restaurante da Praia da Costa Crédito: Casa Haron
O novo espaço funciona todos os dias, a partir das 11h (de terça a sábado abre também para jantar). Rua Quinze de Novembro, 535, loja 3, em frente ao restaurante Tonini's. Vila Velha. Mais informações: @casaharon.

Chef Juarez retoma agenda de aulas em Vitória

Juarez Campos se prepara para retomar, na próxima segunda-feira (17), às 20h, sua agenda de aulas-show na Casa do Chef Juarez, em Vitória. Além de aprender a cozinhar com o renomado profissional, os participantes poderão degustar os pratos da aulas e, de acordo com o tema do dia, provar também vinhos harmonizados. Restam poucas vagas para a volta às aulas, "Comidinhas para o carnaval", com as seguintes receitas: cappuccino de bobó de camarão; punhetas de bacalhau; rigatone alla amatriciana com linguiça e crispy de couve; carne desfiada à parmegiana; e arroz de mar e montanha. Quanto: R$ 290 por pessoa (com apostila + degustação de pratos e de vinhos). Inscrições e mais informações: (27) 99577-1565 e @casadochefjuarez. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 230, Santa Lúcia. 

Ouça mais dicas no podcast Pitadas, da CBN Vitória (FM 92,5)

Clique aqui para ver todos os conteúdos da coluna Pitadas.  

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