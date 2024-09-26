Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Turismo em Vitória

Parque Costeiro é aberto em Camburi com trilha, mirante e até anfiteatro

Espaço com 17 mil metros quadrados de área e acesso gratuito ao público foi inaugurado nesta quinta-feira (26); repórter fotográfico de A Gazeta foi ao local e registrou imagens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2024 às 11:26

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 11:26

Parque Costeiro é inaugurado em Vitória

Praia de Camburi, em Vitória, ganhou um novo espaço de turismo e diversão. Foi inaugurado nesta quinta-feira (26) o Parque Costeiro, espaço para quem costuma fazer exercícios no calçadão ou até mesmo os turistas que visitam a região Norte da orla. O espaço tem 17 mil metros quadrados com anfiteatro, trilhas ecológicas, terraço e até mirante. O acesso é gratuito para o público.
Construído e administrado pela Vale, o Parque Costeiro será voltado para educação ambiental e pesquisa, com funcionamento de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. O novo espaço construído fica localizado na região Norte da Praia de Camburi, perto do já existente Atlântica Parque. Um vídeo mostra o projeto inicial (abaixo):
A vegetação nativa da região foi recuperada. Cerca de 10 mil mudas de espécies de restinga estão sendo plantadas. No local, os visitantes encontrarão, por exemplo, árvores frutíferas, araçá, ipê-amarelo, aroeira e pitangueira. A fauna inclui a presença de animais como o sagui-de-cara-branca, gambá, cachorro-do-mato, esquilo, garça, sabiá, pica-pau, guaiamum, entre outros.
O Parque Costeiro faz parte das ações de recuperação da região Norte da Praia de Camburi realizadas pela Vale por meio de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) acordado com o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado. O TCA contempla ainda iniciativas já concluídas, como a recuperação da faixa de areia no extremo Norte de Camburi e a restauração da restinga ao longo da orla, e a construção do Atlântica Parque, entregue à administração pública em 2019.

Veja Também

Os capixabas que se dedicam a plantar árvores e transformam áreas abandonadas

ES decreta estado de alerta por falta de água; confira o que muda

Itaúnas: parque vai ganhar mirante, tirolesa e restaurante após concessão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia de Camburi espírito santo Meio Ambiente Vitória (ES) Vale SA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados