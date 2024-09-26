Parque Costeiro é aberto em Camburi com trilha, mirante e até anfiteatro

Parque Costeiro é inaugurado em Vitória

Praia de Camburi , em Vitória , ganhou um novo espaço de turismo e diversão. Foi inaugurado nesta quinta-feira (26) o Parque Costeiro , espaço para quem costuma fazer exercícios no calçadão ou até mesmo os turistas que visitam a região Norte da orla. O espaço tem 17 mil metros quadrados com anfiteatro, trilhas ecológicas, terraço e até mirante. O acesso é gratuito para o público.

Construído e administrado pela Vale, o Parque Costeiro será voltado para educação ambiental e pesquisa, com funcionamento de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. O novo espaço construído fica localizado na região Norte da Praia de Camburi, perto do já existente Atlântica Parque. Um vídeo mostra o projeto inicial (abaixo):

A vegetação nativa da região foi recuperada. Cerca de 10 mil mudas de espécies de restinga estão sendo plantadas. No local, os visitantes encontrarão, por exemplo, árvores frutíferas, araçá, ipê-amarelo, aroeira e pitangueira. A fauna inclui a presença de animais como o sagui-de-cara-branca, gambá, cachorro-do-mato, esquilo, garça, sabiá, pica-pau, guaiamum, entre outros.