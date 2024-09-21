Os capixabas que se dedicam a plantar árvores e transformam áreas abandonadas

Antônio dos Santos planta árvores frutíferas e de outras espécies na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Responsáveis por melhorar a qualidade do ar, fontes de sombra e alívio das altas temperaturas nas cidades, as árvores são grandes aliadas para combater os efeitos das mudanças climáticas e promover a sustentabilidade. As vantagens são muitas e, cientes disso, capixabas cultivam espécies variadas, como ipês, sibipirunas e frutíferas, entre elas, amoreiras, goiabeiras e mangueiras, em um esforço para garantir um presente mais limpo e o futuro mais verde.

Para celebrar o Dia da Árvore, em 21 de setembro, A Gazeta ouviu alguns desses moradores, que têm, como hobby ou propósito de vida, transformar espaços degradados em verdadeiras áreas de lazer onde o verde das árvores predomina diante do concreto das grandes cidades.

O aposentado Antônio dos Santos conta que já plantou mais de 500 árvores em Maria Ortiz, bairro da Capital onde mora, e em locais vizinhos, como Goiabeiras, Solon Borges e Mata da Praia. São treze anos em prol de cultivar árvores que dão mais vida e cor à cidade.

Antônio dos Santos planta árvores em Vitória há 13 anos Crédito: Ricardo Medeiros

Criado no bairro Alto Caratoíra, onde também cultivou mudas, Antônio começou a tomar gosto pelo cuidado com a natureza graças à mãe, que tinha pequenas hortas em casa. O carinho com a terra acabou virando uma maneira de manter o legado materno, levando-o para além dos limites de seu próprio quintal.

“Quando fui ficando mais velho, vi que a natureza precisava de ajuda. Vejo muitas pessoas destruindo e [por isso] comecei a plantar, fui pegando gosto pela coisa e comecei pela orla de Maria Ortiz e na região do antigo aeroporto, na Avenida Adalberto Simão Nader”, lembra Antônio.

Com um plantio voltado para a readequação de locais antes tomados apenas por lixo e concreto, Antônio afirma que quase todas as cidades capixabas contam com mudas cultivadas por ele.

"A orla de Maria Ortiz, por exemplo, era um lixão. Hoje, virou um jardim. As pessoas começaram a colaborar, plantaram também, e o lugar ficou limpinho, com muitas árvores florindo e produzindo frutos" Antônio dos Santos - Motorista aposentado

Antônio dos Santos planta árvores em Vitória há 13 anos Crédito: Ricardo Medeiros

Cariacica com mais vida em espaços de convivência

Jocimar Gomes, responsável pelo plantio de várias plantas no Bairro Aparecida, Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Justamente em solo cariaciquense, outro morador encontra, nas árvores, um meio de cuidar do espaço onde vive e a comunidade se reúne. Próximo a um campo de futebol no bairro Aparecida, Jocimar Gomes cultiva coqueiros, limoeiros e outras espécies em uma área onde antes havia apenas mato e lixo.

“Antes, esse lugar era tomado por capim, lixo e era ponto de descarte de animais mortos. Há cerca de quatro anos, junto com meu cunhado e meu genro, comecei a limpar e a cuidar do espaço, que hoje é um ponto agradável aqui no bairro.”

Além das árvores, em uma estreita faixa de terra entre a rua e o barranco que serve como estrutura para a arquibancada do campo, Jocimar e seus familiares instalaram bancos, mesas, balanço para as crianças e até uma pequena churrasqueira, gerando uma verdadeira transformação na região, que hoje tem um ponto fixo para momentos de lazer e convivência.

Crianças aproveitam o balanço instalado por Jocimar e seus familiares na área verde de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

“Sempre gostei de viajar e ficar em locais conectados à natureza. Isso fez com que eu cuidasse mais daqui onde moro. O ambiente fica muito mais agradável e todo mundo aproveita o espaço. Só digo para ficarem à vontade e que não estraguem as plantas”, frisa.

"Ter uma área verde como essa é muito importante para diminuir esse tempo cada vez mais seco que a gente enfrenta a cada ano. Se a nossa geração precisa, as próximas vão precisar ainda mais" Jocimar Gomes - Vendedor

Jocimar Gomes cultiva diariamente o espaço com árvores e plantas variadas em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Áreas verdes garantem benefícios variados à saúde

Árvores plantadas por cidadãos da Grande Vitória são benéficas para a saúde física e mental dos vizinhos Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo Cristiane Coelho, professora do Departamento de Ciência Florestais da Universidade Federal do Espírito (Ufes), as atividades de plantio, como as feitas por Antônio e Jocimar, colaboram com a qualidade de vida de moradores da Grande Vitória, auxiliando em melhorias ambientais, físicas e até mesmo mentais.

“As áreas verdes, especialmente as arborizadas, atuam como filtros para a fumaça e os poluentes. As árvores têm um papel fundamental na filtragem das partículas sólidas no ar, o que melhora diretamente a qualidade da nossa respiração”, explica a especialista.

"Dependendo do tamanho da área verde, os benefícios ecossistêmicos podem se estender até um raio de um quilômetro. Isso demonstra a importância das árvores nas cidades" Cristiane Coelho - Professora do Departamento de Ciência Florestais da Universidade Federal do Espírito