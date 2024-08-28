Central vai usar imagens de satélite para monitorar desmatamento no ES

A preservação da vegetação nativa do Espírito Santo conta, a partir de agora, com uma aliada. A Central de Monitoramento de Florestas (CMF), inaugurada terça-feira (27), tem como propósito supervisionar e fiscalizar áreas de florestas e matas do Estado, além de administrar os alertas de desmatamento ilegal.

A central, implementado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) , conta com tecnologia avançada que permite o acompanhamento ágil das alterações na vegetação, possibilitando a rápida identificação tanto das áreas desmatadas quanto dos responsáveis por ele.

O monitoramento de áreas desmatadas pode ser mais ligeiro através de ferramenta elaborada pelo IDaf Crédito: Divulgação/Idaf

Segundo João Marcos Chipolesch, subgerente de Regularização Ambiental do Idaf, a central de monitoramento de florestas opera em uma sala equipada com cinco workstations de última geração, capazes de processar imagens de alta qualidade. O espaço também conta com um telão composto por seis monitores de 55 polegadas para a análise de imagens e dados.

“O monitoramento das florestas é realizado com base em imagens de satélites disponíveis a cada mês. Com o processamento dessas imagens e a utilização do índice espectral NDVI (Índice de vegetação por diferença normalizada) é possível mapear e identificar as áreas desmatadas ao longo de todo Estado”, ressalta Chipolesch.

Objetivo é zerar desmatamento

O diretor geral do Idaf, Leonardo Monteiro, aponta que a central de monitoramento de florestas é fundamental para combater o desmatamento ilegal no Espírito Santo. “Essa nova ferramenta será um divisor de águas que veio para somar ao trabalho já realizado de forma habilidosa e séria pelos nossos fiscais. Estamos seguindo as diretrizes do governo do Estado, com o objetivo de zerar o desmatamento ilegal". Segundo Monteiro, os que insistirem no cometimento de crimes poderão ser identificados rapidamente e penalizados na esfera administrativa.

A ferramenta também será utilizada para monitorar os passivos ambientais do Programa de Regularização Ambiental (PRA), além de fiscalizar áreas embargadas, em processo de reflorestamento, e dados relacionados à defesa agropecuária.

De acordo com Monteiro, a central de monitoramento faz parte de um conjunto de ações do Programa Estadual de Monitoramento e Combate ao Desmatamento ilegal, lançado em junho deste ano.

“Além da central, o programa é constituído por quatro eixos principais: institui multas diárias para infratores que desrespeitarem embargos; impede a concessão de crédito financeiro para proprietários que tenham áreas desmatadas irregularmente ou embargadas; e começa a implementar ações para a criação do ‘selo verde’, documento que reconhece que o produtor está em dia com as obrigações ambientais, concedendo prioridade para crédito bancário e serviços do Estado, estimulando a exportação de produtos para países que já exigem a comprovação de que o produtor produz sem causar danos ao meio ambiente”, diz.