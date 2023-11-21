Área desmatada em Venda Nova do Imigrante equivale a 6 campos de futebol

O local desmatado equivale a seis campos de futebol e possui vista da Pedra Azul Crédito: Divulgação/Idaf

Um homem foi multado em R$ 523.097,00 pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), após o órgão identificar um desmatamento irregular de fragmentos da Mata Atlântica em uma propriedade no distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante

De acordo com informações divulgadas pelo Idaf nesta terça-feira (21), a área desmatada está inserida em uma reserva legal e equivale a aproximadamente seis campos de futebol. Ela seria utilizada para implantação de loteamentos com vista para o Parque Estadual da Pedra Azul.

Um dos motivos para a multa foi o desrespeito a embargos já realizados pelo Idaf no local, em uma área de 34.708 metros quadrados. Agora, foi identificado também um novo desmatamento ilegal de fragmento no local, por meio de corte, queima e supressão, totalizando os 62.871 mil metros quadrados de área degradada.

Além disso, informou o Idaf, foram encontradas também embalagens e sobras de agrotóxicos em uma área de mata nativa e cultivo, o que, segundo o instituto, pode prejudicar o solo, recursos hídricos, a fauna e a flora, já que não há a destinação correta.

Segundo o diretor-presidente do Idaf, Leonardo Monteiro, documentos apresentados pelo próprio autuado apontam que o desmatamento está associado à implantação de loteamentos no local.

Para Leonardo, o caso é um dos mais relevantes e impactantes de danos ambientais causados em uma propriedade rural no município de Venda Nova do Imigrante.

"Os locais, em sua maior parte, têm vista para o Parque Estadual da Pedra Azul. A dosimetria florestal vigente, considera que a prática da infração para parcelamento irregular do solo, aumenta significativamente o valor das multas" Leonardo Monteiro - Diretor-presidente do Idaf

O instituto agora irá monitorar a área, até a recuperação total do dano ambiental. Segundo Monteiro, caso o infrator não cumpra com o que determina o embargo, o Idaf poderá aplicar novamente autos de infração.

“Mais do que nunca, com a mudança climática mostrando evidências no mundo, precisamos proteger a Mata Atlântica capixaba. Quem desmatar, queimar ou cometer qualquer crime ambiental será punido e submetido a recuperar os destroços que deixou ao Meio Ambiente. O Governo do Estado está cada dia mais vigilante a essas situações”, enfatizou.