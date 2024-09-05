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Transformação

Camburi ganha ‘nova’ praia com areia trocada e recuperação de restinga

Extremo norte da orla passou por processo de revitalização, iniciado no segundo semestre de 2023, em uma área superior a 86 mil metros quadrados
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

05 set 2024 às 18:18

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 18:18

Praia de Camburi, onde a areia foi trocada
Praia no extremo norte de Camburi teve a areia trocada Crédito: Ricardo Medeiros
Após um processo de revitalização iniciado no segundo semestre de 2023, uma "nova praia" no extremo norte da orla de Camburi já pode ser aproveitada por banhistas. O local, situado em uma área de recuperação de restinga, fica às margens do Atlântica Parque.
Na praia, um trecho de 43 mil metros quadrados teve a areia trocada, o equivalente a cerca de quatro campos de futebol. Anteriormente, lixo e demais sedimentos com resquícios de minério de ferro eram vistos no local, que também vai receber cerca de 10 mil mudas nativas nos próximos dez anos.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), o extremo norte da Praia de Camburi passou por uma revitalização em uma área superior a 86 mil metros quadrados, como resultado de um Termo de Compromisso Socioambiental assinado por Ministério Público Federal (MPF)Ministério Público Estadual (MPES), órgãos ambientais e pela empresa Vale, responsável pelas intervenções no local.
A Gazeta esteve no local e, além das melhorias na areia e na restinga, constatou a presença da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) nas imediações da praia, que já foi apontada, há alguns anos, como ponto de uso e tráfico de drogas.

Revitalização da praia no extremo norte de Camburi

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Na região, o projeto de recuperação ainda contempla despoluição do Rio Camburi, trabalhos de monitoramento específico da área de intervenção da praia, recuperação da faixa de areia não banhada pelo mar, medidas compensatórias à recuperação ambiental, medidas adicionais à recuperação ambiental e mobilização social.
O local recebeu cercamento para proteção da área de restinga, remoção de materiais inertes, controle de formigas-cortadeiras e de plantas invasoras.
Camburi ganha ‘nova’ praia com areia trocada e recuperação de restinga
Área que conta com intervenções da Vale no extremo norte da Praia de Camburi
Área que conta com intervenções da Vale no extremo norte da Praia de Camburi Crédito: Divulgação / Vale

Novo parque também será entregue à população

Logo ao lado da praia revitalizada e anexo ao Atlântica Parque, o Parque Municipal Costeiro, estrutura construída pela Vale, pode ser aberto ainda em setembro. Após a inauguração, a expectativa é que o parque possa receber 150 pessoas de forma simultânea e até 450 pessoas por dia nos dois setores de funcionamento: Recuperação e Visitação, onde visitas guiadas serão realizadas para educação ambiental de alunos, visitantes e turistas, com acesso gratuito de terça-feira a domingo.
No local, os visitantes poderão contar com anfiteatro, trilhas ecológicas, mirante, jardim sensorial e acesso à fonte de água da biquinha.

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