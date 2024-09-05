Camburi ganha ‘nova’ praia com areia trocada e recuperação de restinga

Praia no extremo norte de Camburi teve a areia trocada Crédito: Ricardo Medeiros

Após um processo de revitalização iniciado no segundo semestre de 2023, uma "nova praia" no extremo norte da orla de Camburi já pode ser aproveitada por banhistas. O local, situado em uma área de recuperação de restinga, fica às margens do Atlântica Parque.

Na praia, um trecho de 43 mil metros quadrados teve a areia trocada, o equivalente a cerca de quatro campos de futebol. Anteriormente, lixo e demais sedimentos com resquícios de minério de ferro eram vistos no local, que também vai receber cerca de 10 mil mudas nativas nos próximos dez anos.

A Gazeta esteve no local e, além das melhorias na areia e na restinga, constatou a presença da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) nas imediações da praia, que já foi apontada, há alguns anos, como ponto de uso e tráfico de drogas.

Revitalização da praia no extremo norte de Camburi

Na região, o projeto de recuperação ainda contempla despoluição do Rio Camburi, trabalhos de monitoramento específico da área de intervenção da praia, recuperação da faixa de areia não banhada pelo mar, medidas compensatórias à recuperação ambiental, medidas adicionais à recuperação ambiental e mobilização social.

O local recebeu cercamento para proteção da área de restinga, remoção de materiais inertes, controle de formigas-cortadeiras e de plantas invasoras.

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Área que conta com intervenções da Vale no extremo norte da Praia de Camburi Crédito: Divulgação / Vale

Novo parque também será entregue à população

Logo ao lado da praia revitalizada e anexo ao Atlântica Parque, o Parque Municipal Costeiro, estrutura construída pela Vale, pode ser aberto ainda em setembro. Após a inauguração, a expectativa é que o parque possa receber 150 pessoas de forma simultânea e até 450 pessoas por dia nos dois setores de funcionamento: Recuperação e Visitação, onde visitas guiadas serão realizadas para educação ambiental de alunos, visitantes e turistas, com acesso gratuito de terça-feira a domingo.