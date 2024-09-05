Após um processo de revitalização iniciado no segundo semestre de 2023, uma "nova praia" no extremo norte da orla de Camburi já pode ser aproveitada por banhistas. O local, situado em uma área de recuperação de restinga, fica às margens do Atlântica Parque.
Na praia, um trecho de 43 mil metros quadrados teve a areia trocada, o equivalente a cerca de quatro campos de futebol. Anteriormente, lixo e demais sedimentos com resquícios de minério de ferro eram vistos no local, que também vai receber cerca de 10 mil mudas nativas nos próximos dez anos.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), o extremo norte da Praia de Camburi passou por uma revitalização em uma área superior a 86 mil metros quadrados, como resultado de um Termo de Compromisso Socioambiental assinado por Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPES), órgãos ambientais e pela empresa Vale, responsável pelas intervenções no local.
A Gazeta esteve no local e, além das melhorias na areia e na restinga, constatou a presença da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) nas imediações da praia, que já foi apontada, há alguns anos, como ponto de uso e tráfico de drogas.
Revitalização da praia no extremo norte de Camburi
Na região, o projeto de recuperação ainda contempla despoluição do Rio Camburi, trabalhos de monitoramento específico da área de intervenção da praia, recuperação da faixa de areia não banhada pelo mar, medidas compensatórias à recuperação ambiental, medidas adicionais à recuperação ambiental e mobilização social.
O local recebeu cercamento para proteção da área de restinga, remoção de materiais inertes, controle de formigas-cortadeiras e de plantas invasoras.
Camburi ganha ‘nova’ praia com areia trocada e recuperação de restinga
Novo parque também será entregue à população
Logo ao lado da praia revitalizada e anexo ao Atlântica Parque, o Parque Municipal Costeiro, estrutura construída pela Vale, pode ser aberto ainda em setembro. Após a inauguração, a expectativa é que o parque possa receber 150 pessoas de forma simultânea e até 450 pessoas por dia nos dois setores de funcionamento: Recuperação e Visitação, onde visitas guiadas serão realizadas para educação ambiental de alunos, visitantes e turistas, com acesso gratuito de terça-feira a domingo.
No local, os visitantes poderão contar com anfiteatro, trilhas ecológicas, mirante, jardim sensorial e acesso à fonte de água da biquinha.