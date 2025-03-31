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Fim de semana

Festival em Linhares terá até acarajé capixaba; conheça os pratos

Festival de Outono de Linhares reúne comida regional, aulas-show, orquestra e atrações como Revelação e Casaca. Veja programação completa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Março de 2025 às 15:57

Nesta semana, o Norte do Espírito Santo vai dar boas-vindas à nova estação com um festival gastronômico repleto de atrações, entre os dias 3 e 5 de abril. É quando acontece, entre quinta e sábado, o Festival de Outono de Linhares, na histórica Praça 22 de Agosto, com entrada gratuita.
A programação inclui pratos especiais, aulas-show, apresentações de orquestra, exposição de artesanato e produtos da agroindústria e shows musicais com Grupo Revelação e Casaca. Confira a lista completa de artistas e os horários previstos para as apresentações no final desta matéria. 

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Nos estandes gastronômicos, 12 restaurantes, petiscarias e hamburguerias da cidade terâo à venda pratos exclusivos, cujas receitas destacam ingredientes típicos da região - entre eles o cacau, do qual Linhares é grande produtora, além de cachaça e queijos de búfala. Os preços das porções variam de R$ 30 a R$ 42. 
Um dos destaques é o acarajé capixaba, criado para a ocasião pela chef Marilda Brasil, que há 15 anos comanda o restaurante de mesmo nome, no bairro Conceição. “Linhares transita pelo agro de uma maneira muito rica em ingredientes. Nosso prato está 100% ligado à cidade, trazendo algo novo e ousado através de elementos regionais, agregando identidade, sabor e cultura. Traremos o cacau, o aipim, a banana e o queijo como protagonistas”, pontua.

Pratos e petiscos:

1

Hambúrguer e banana

Bacana Burger - Banana BBQ: pão, molho barbecue, hambúrguer de 100g, cream cheese, costela desfiada e banana frita caramelizada. Quanto: R$ 35. Mais informações: @bacanaaburger. FOTOS: Seven Fotografia

2

Batata incrementada

Espetinhos Route 66 - Batata rústica com ervas finas, costela desfiada e purê de banana-da-terra flambado. Quanto: R$ 35. Mais informações: @espetinhosroute66.  

3

Opção para petiscar

Fuê Comida Artesanal - Bolinho de banana-da-terra com carne-seca acompanhados por geleia de pimenta artesanal. Quanto: R$ 30 a porção com cinco unidades. Mais informações: @fuecomidaartesanal.

4

Tilápia com molho cremoso

La Pasta Pizzas e Grelhados - Iscas de tilápia acompanhadas por molho cremoso de maracujá. Quanto: R$ 35,90. Mais informações: @lapasta.linhares. 

5

Porquinho desfiado

La Rústico Gastrobar - Pulled pork: bolinhos sem massa, empanados em farinha panko, recheados com lombo suíno defumado artesanalmente na casa com lenha de goiabeira e desfiado. Finalizados com molho barbecue de goiabada, melaço de cana e cachaça da região. Quando: R$ 30. Mais informações: @larusticorestaurante. 

6

Sobremesa italiana

Manjar Ateliê Café - Cannoli: canudos de massa de cacau fritos recheados com brigadeiro de banana e doce de leite, finalizados com coco seco e praliné de nibs de cacau. Quanto: R$ 30 (duas unidades). Mais informações: @manjaratelie. 

7

Releitura do acarajé

Marilda Brasil Restaurante - Acarajé capixaba: massa de aipim recheada com creme de queijo gorgonzola, carne-seca desfiada e cebola caramelizada. Finalizado com vinagrete de banana-da-terra, palmito pupunha e coentro. Quanto: R$ 35 (unidade). Mais informações: @marildabrasilrestaurante. 

8

Sabores do Sertão

Moustache Petiscaria e Restaurante - Coração Sertanejo: arroz cremoso feito com carne-seca, banana-da-terra e queijos. Quanto: R$ 35. Mais informações: @petiscariamoustache.oficial. 

9

Nhoque no cacau

Petiscaria Tio Naldo - Olintho Tropical: nhoque de camarão com molho cremoso e abacaxi flambado ao chocolate, servido no cacau com camarões empanados. Quanto: R$ 40. Mais informações: @petiscariationaldo. 

10

Sanduíche de coração

Soeiro's House - Pão-de-alho recheado com coração de frango e queijo de búfala. Quanto: R$ 37. Mais informações: @soeiroshouse.

11

Camarão com queijo

Don T-Bone Steakhouse - Camarão Mediterrâneo: camarão cremoso ao molho mediterrâneo com muçarela de búfala gratinada. Quanto: R$ 42. Mais informações: @dontbone_. 

12

Dica para os famintos

Tio Gilson Hamburgueria- Gourmet Premium: brioche selado na manteiga, hambúrguer artesanal de 150g, queijo cheddar derretido no vapor, tiras de bacon, anéis de cebola crocantes, alface, tomate e molho. Quanto: R$ 35. Mais informações: @tiogilson_hambugueria.
A programação de shows tem como atração nacional o Grupo Revelação, e o público também poderá conferir apresentações das orquestras Camerata Sesi, Camerata CLAM e Sinfônica D’Favela em frente à igrejinha velha.
Um espaço com aproximadamente 50 expositores, entre cachaçarias, queijarias, destilarias, charcutarias, empreendedores de artesanato e economia criativa e produtores da agricultura familiar também está garantido nos três dias de evento.

Programação* 

*Os horários são estimados e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio, sob responsabilidade da organização do evento
  • Quinta-feira (3 de abril)
  • 18h - André Máximo (palco principal)
  • 19h30 - Camerata SESI (em frente à Igrejinha Velha)
  • 19h30 - Aula-show (palco Cozinha MGM)
  • 20h15 - Grupo STM (palco principal)
  • 22h30 - Grupo Revelação (palco principal)

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  • Sexta-feira (4 de abril)
  • 18h - Trup Passarim do Brasil (praça)
  • 19h - Clamerata CLAM (em frente à Igrejinha Velha)
  • 19h30 - Aula-show de culinária (palco Cozinha MG)
  • 20h - Magrão Acústico (palco Principal)
  • 21h30 - Aula-show de culinária (palco Cozinha MGM)
  • 22h - Sambadm (Palco Principal)
  • Sábado (5 de abril)
  • 16h - Fanfarra
  • 17h30 - Aula-show de culinária (palco Cozinha MG)
  • 18h15 - Apresentação de chorinho com Trio Chorão
  • 19h30 - Orquestra Sinfônica D’Favela (em frente à Igrejinha Velha)
  • 20h30 - Aula-show de culinária (palco Cozinha MGM)
  • 21h - Hey Teacher (palco principal)
  • 22h30 - Banda Casaca (palco principal)
Festival de Outono de Linhares 
Quando: de 3 a 5 de abril de 2025 (de quinta a sábado)
Onde: Praça 22 de Agosto. Rua da Conceição, 170, Centro, Linhares
Entrada gratuita
Realização: Entreter Produções
Mais informações: @projetosabor.es.

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