Festival em Linhares terá até acarajé capixaba; conheça os pratos

Nesta semana, o Norte do Espírito Santo vai dar boas-vindas à nova estação com um festival gastronômico repleto de atrações, entre os dias 3 e 5 de abril. É quando acontece, entre quinta e sábado, o Festival de Outono de Linhares , na histórica Praça 22 de Agosto, com entrada gratuita.

A programação inclui pratos especiais, aulas-show, apresentações de orquestra, exposição de artesanato e produtos da agroindústria e shows musicais com Grupo Revelação e Casaca. Confira a lista completa de artistas e os horários previstos para as apresentações no final desta matéria.

Nos estandes gastronômicos, 12 restaurantes, petiscarias e hamburguerias da cidade terâo à venda pratos exclusivos, cujas receitas destacam ingredientes típicos da região - entre eles o cacau, do qual Linhares é grande produtora, além de cachaça e queijos de búfala. Os preços das porções variam de R$ 30 a R$ 42.

Um dos destaques é o acarajé capixaba, criado para a ocasião pela chef Marilda Brasil, que há 15 anos comanda o restaurante de mesmo nome, no bairro Conceição. “Linhares transita pelo agro de uma maneira muito rica em ingredientes. Nosso prato está 100% ligado à cidade, trazendo algo novo e ousado através de elementos regionais, agregando identidade, sabor e cultura. Traremos o cacau, o aipim, a banana e o queijo como protagonistas”, pontua.

Pratos e petiscos:

1 Hambúrguer e banana Bacana Burger - Banana BBQ: pão, molho barbecue, hambúrguer de 100g, cream cheese, costela desfiada e banana frita caramelizada. Quanto: R$ 35. Mais informações: @bacanaaburger. FOTOS: Seven Fotografia

2 Batata incrementada Espetinhos Route 66 - Batata rústica com ervas finas, costela desfiada e purê de banana-da-terra flambado. Quanto: R$ 35. Mais informações: @espetinhosroute66.

3 Opção para petiscar Fuê Comida Artesanal - Bolinho de banana-da-terra com carne-seca acompanhados por geleia de pimenta artesanal. Quanto: R$ 30 a porção com cinco unidades. Mais informações: @fuecomidaartesanal.

4 Tilápia com molho cremoso La Pasta Pizzas e Grelhados - Iscas de tilápia acompanhadas por molho cremoso de maracujá. Quanto: R$ 35,90. Mais informações: @lapasta.linhares.

5 Porquinho desfiado La Rústico Gastrobar - Pulled pork: bolinhos sem massa, empanados em farinha panko, recheados com lombo suíno defumado artesanalmente na casa com lenha de goiabeira e desfiado. Finalizados com molho barbecue de goiabada, melaço de cana e cachaça da região. Quando: R$ 30. Mais informações: @larusticorestaurante.

6 Sobremesa italiana Manjar Ateliê Café - Cannoli: canudos de massa de cacau fritos recheados com brigadeiro de banana e doce de leite, finalizados com coco seco e praliné de nibs de cacau. Quanto: R$ 30 (duas unidades). Mais informações: @manjaratelie.

7 Releitura do acarajé Marilda Brasil Restaurante - Acarajé capixaba: massa de aipim recheada com creme de queijo gorgonzola, carne-seca desfiada e cebola caramelizada. Finalizado com vinagrete de banana-da-terra, palmito pupunha e coentro. Quanto: R$ 35 (unidade). Mais informações: @marildabrasilrestaurante.

8 Sabores do Sertão Moustache Petiscaria e Restaurante - Coração Sertanejo: arroz cremoso feito com carne-seca, banana-da-terra e queijos. Quanto: R$ 35. Mais informações: @petiscariamoustache.oficial.

9 Nhoque no cacau Petiscaria Tio Naldo - Olintho Tropical: nhoque de camarão com molho cremoso e abacaxi flambado ao chocolate, servido no cacau com camarões empanados. Quanto: R$ 40. Mais informações: @petiscariationaldo.

10 Sanduíche de coração Soeiro's House - Pão-de-alho recheado com coração de frango e queijo de búfala. Quanto: R$ 37. Mais informações: @soeiroshouse.

11 Camarão com queijo Don T-Bone Steakhouse - Camarão Mediterrâneo: camarão cremoso ao molho mediterrâneo com muçarela de búfala gratinada. Quanto: R$ 42. Mais informações: @dontbone_.

12 Dica para os famintos Tio Gilson Hamburgueria- Gourmet Premium: brioche selado na manteiga, hambúrguer artesanal de 150g, queijo cheddar derretido no vapor, tiras de bacon, anéis de cebola crocantes, alface, tomate e molho. Quanto: R$ 35. Mais informações: @tiogilson_hambugueria.



A programação de shows tem como atração nacional o Grupo Revelação, e o público também poderá conferir apresentações das orquestras Camerata Sesi, Camerata CLAM e Sinfônica D’Favela em frente à igrejinha velha.

Um espaço com aproximadamente 50 expositores, entre cachaçarias, queijarias, destilarias, charcutarias, empreendedores de artesanato e economia criativa e produtores da agricultura familiar também está garantido nos três dias de evento.

Programação*

*Os horários são estimados e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio, sob responsabilidade da organização do evento

Quinta-feira (3 de abril)

18h - André Máximo (palco principal)



19h30 - Camerata SESI (em frente à Igrejinha Velha)



19h30 - Aula-show (palco Cozinha MGM)



20h15 - Grupo STM (palco principal)



22h30 - Grupo Revelação (palco principal)

Sexta-feira (4 de abril)

18h - Trup Passarim do Brasil (praça)



19h - Clamerata CLAM (em frente à Igrejinha Velha)



19h30 - Aula-show de culinária (palco Cozinha MG)



20h - Magrão Acústico (palco Principal)



21h30 - Aula-show de culinária (palco Cozinha MGM)



22h - Sambadm (Palco Principal)

Sábado (5 de abril)

16h - Fanfarra



17h30 - Aula-show de culinária (palco Cozinha MG)



18h15 - Apresentação de chorinho com Trio Chorão



19h30 - Orquestra Sinfônica D’Favela (em frente à Igrejinha Velha)



20h30 - Aula-show de culinária (palco Cozinha MGM)



21h - Hey Teacher (palco principal)



22h30 - Banda Casaca (palco principal)

