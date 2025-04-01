Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Santa Jazz anuncia atrações internacionais e terá guitarrista indicado ao Grammy
Região Serrana

Santa Jazz anuncia atrações internacionais e terá guitarrista indicado ao Grammy

Programação contará com shows de artistas do Brasil e dos Estados Unidos.  Evento também terá praça de alimentação e cervejas artesanais
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 18:43

Santa Jazz 2025 acontece entre os dias 13 e 15 de junho
Santa Jazz 2025 acontece entre os dias 13 e 15 de junho Crédito: Marcelo Pita
Santa Teresa se prepara para receber um dos festivais mais aguardados do ano: a 12ª edição do Santa Jazz. De 13 a 15 de junho, a cidade da Região Serrana terá programação de shows gratuitos e pagos, com grandes nomes do jazz, blues e bossa nova do Brasil e dos Estados Unidos.
A noite de abertura do Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa contará com Claudio Dauelsberg Quarteto, acompanhado por Robertinho Silva e Ney Conceição, seguido pelo guitarrista norte-americano Mike Stern, um dos maiores nomes do jazz fusion.
Stern, eleito "Melhor Guitarrista do Ano" pela Guitar Player e indicado ao Grammy, se apresentará ao lado do baterista Dennis Chambers. A noite se encerra com a potência vocal de Laretha Weathersby & Bruno Marques Band (EUA), em um show que promete ser memorável.
Santa Jazz 2025 acontece entre os dias 13 e 15 de junho
Santa Jazz 2025 acontece entre os dias 13 e 15 de junho Crédito: Marcelo Pita
No sábado (14), a programação diurna gratuita traz ritmos vibrantes com Samantha Antoinette & The Simi Brothers (EUA), que resgatam a força do rhythm & blues, e Mitch Woods and His Rocket 88’s (EUA), uma referência no jump blues e boogie-woogie.
Já na programação noturna paga, o pianista e compositor Rique Pantoja Quarteto, acompanhado por André Neiva e Marcelo Martins, se apresenta antes da aguardada performance de José James (EUA), conhecido por mesclar jazz, soul e hip-hop. O guitarrista Artur Menezes, radicado nos EUA, encerra a noite com sua pegada explosiva de blues.
Guitarrista norte-americano Mike Stern
Guitarrista norte-americano Mike Stern Crédito: Divulgação
E no domingo (15), o festival traz momentos especiais, como a apresentação de Roger Bezerra Trio convidando Derico, saxofonista que ficou famoso ao integrar a banda do "Programa do Jô". O público também poderá conferir Via Brasil & Márcia Chagas, além do encerramento com Chico Chagas convidando Mauricio Einhorn, um dos maiores gaitistas brasileiros.

GASTRONOMIA E ESTRUTURA

Além das grandes atrações musicais, o Santa Jazz oferece uma infraestrutura completa, incluindo uma área coberta e cadeiras dispostas em frente ao palco principal para garantir conforto ao público. O evento também contará com uma diversificada praça de alimentação, uma adega com vinhos selecionados e uma seleção especial de cervejas artesanais.
Santa Jazz 2025 acontece entre os dias 13 e 15 de junho
Santa Jazz 2025 acontece entre os dias 13 e 15 de junho Crédito: Marcelo Pita

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • 13/06 – SEXTA-FEIRA (ENTRADA PAGA)
  • Palco Colibri: 20h - Abertura oficial
  • Palco Principal: 21h - Claudio Dauelsberg Quarteto /  22h30 - Mike Stern (EUA) / 00h - Laretha Weathersby & Bruno Marques Band (EUA)

  • 14/06 – SÁBADO (ENTRADA GRATUITA)
  • Palco Colibri: 11h - Abertura Portões
  • Palco Principal: 12h - Big Bat Blues Band/ 13h30 - Samantha Antoinette & The Simi Brothers (EUA) / 15h - Mitch Woods and His Rocket 88’s (EUA) 16:00h - Encerramento programação diurna

  • 14/06 – SÁBADO (ENTRADA PAGA)
  • Palco Colibri: 20h - Abertura dos portões
  • Palco Imigrantes: 21h - Rique Pantoja Quarteto / 22h30 - José James (EUA) / 00h - Artur Menezes

  • 15/06 – DOMINGO (ENTRADA GRATUITA)
  • Palco Colibri: 11h - Abertura Portões
  • Palco Imigrantes: 12h - Via Brasil & Márcia Chagas / 13h30 - Chico Chagas convida Mauricio Einhorn / 15h - Roger Bezerra & Derico

  • Ingressos: Le Billet

Veja Também

Natanzinho Lima chega ao ES para comandar festa em Cachoeiro de Itapemirim

Capixaba revela bastidores com Shawn Mendes no Lollapalooza: "Abraçou a proposta"

Conheça o “Tocou, Pocou”, quadro musical de HZ para músicos e lançamentos capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Região Serrana do ES Cultura Santa Teresa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados