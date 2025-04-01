Santa Jazz anuncia atrações internacionais e terá guitarrista indicado ao Grammy

Santa Jazz 2025 acontece entre os dias 13 e 15 de junho Crédito: Marcelo Pita

Santa Teresa se prepara para receber um dos festivais mais aguardados do ano: a 12ª edição do Santa Jazz. De 13 a 15 de junho, a cidade da Região Serrana terá programação de shows gratuitos e pagos, com grandes nomes do jazz, blues e bossa nova do Brasil e dos Estados Unidos. se prepara para receber um dos festivais mais aguardados do ano: a. De 13 a 15 de junho, a cidade da Região Serrana terá programação de shows gratuitos e pagos, com grandes nomes do jazz, blues e bossa nova do Brasil e dos Estados Unidos.

A noite de abertura do Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa contará com Claudio Dauelsberg Quarteto, acompanhado por Robertinho Silva e Ney Conceição, seguido pelo guitarrista norte-americano Mike Stern, um dos maiores nomes do jazz fusion.

Stern, eleito "Melhor Guitarrista do Ano" pela Guitar Player e indicado ao Grammy, se apresentará ao lado do baterista Dennis Chambers. A noite se encerra com a potência vocal de Laretha Weathersby & Bruno Marques Band (EUA), em um show que promete ser memorável.

Santa Jazz 2025 acontece entre os dias 13 e 15 de junho Crédito: Marcelo Pita

No sábado (14), a programação diurna gratuita traz ritmos vibrantes com Samantha Antoinette & The Simi Brothers (EUA), que resgatam a força do rhythm & blues, e Mitch Woods and His Rocket 88’s (EUA), uma referência no jump blues e boogie-woogie.

Já na programação noturna paga, o pianista e compositor Rique Pantoja Quarteto, acompanhado por André Neiva e Marcelo Martins, se apresenta antes da aguardada performance de José James (EUA), conhecido por mesclar jazz, soul e hip-hop. O guitarrista Artur Menezes, radicado nos EUA, encerra a noite com sua pegada explosiva de blues.

Guitarrista norte-americano Mike Stern Crédito: Divulgação

E no domingo (15), o festival traz momentos especiais, como a apresentação de Roger Bezerra Trio convidando Derico, saxofonista que ficou famoso ao integrar a banda do "Programa do Jô". O público também poderá conferir Via Brasil & Márcia Chagas, além do encerramento com Chico Chagas convidando Mauricio Einhorn, um dos maiores gaitistas brasileiros.

GASTRONOMIA E ESTRUTURA

Além das grandes atrações musicais, o Santa Jazz oferece uma infraestrutura completa, incluindo uma área coberta e cadeiras dispostas em frente ao palco principal para garantir conforto ao público. O evento também contará com uma diversificada praça de alimentação, uma adega com vinhos selecionados e uma seleção especial de cervejas artesanais.

Santa Jazz 2025 acontece entre os dias 13 e 15 de junho Crédito: Marcelo Pita

PROGRAMAÇÃO COMPLETA