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Produto gourmet

Qual município produz o melhor chocolate do ES? Vote na enquete de HZ

HZ listou 18 lugares do Espírito Santo onde são elaboradas barras com amêndoas de cacau de alta qualidade
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 17:15

Chocolate artesanal bean to bar
Chocolate e amêndoas de cacau. Foto:
 InspireNest/Shutterstock

Encontrar chocolates de alta qualidade produzidos no Espírito Santo é algo cada vez mais frequente. A facilidade que temos hoje de acessar esses produtos, alguns deles já premiados em concursos nacionais, resulta de uma transformação que ocorre há alguns anos no universo do cacau, semelhante à que aconteceu com o café especial


Muitos consumidores capixabas já entendem que por trás das barras classificadas como especiais, artesanais ou gourmet existem técnicas apuradas, produtores dedicados e uma cadeia bastante complexa. 


Na enquete abaixo, reunimos 18 municípios onde é feita essa produção mais elaborada para lançar a seguinte pergunta: qual deles produz o melhor chocolate do ES? O resultado será divulgado no dia 7 de julho, Dia Mundial do Chocolate

Vote na enquete: 

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Gastronomia Chocolate
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