Qual município produz o melhor chocolate do ES? Vote na enquete de HZ

Encontrar chocolates de alta qualidade produzidos no Espírito Santo é algo cada vez mais frequente. A facilidade que temos hoje de acessar esses produtos, alguns deles já premiados em concursos nacionais, resulta de uma transformação que ocorre há alguns anos no universo do cacau, semelhante à que aconteceu com o café especial.
Muitos consumidores capixabas já entendem que por trás das barras classificadas como especiais, artesanais ou gourmet existem técnicas apuradas, produtores dedicados e uma cadeia bastante complexa.
Na enquete abaixo, reunimos 18 municípios onde é feita essa produção mais elaborada para lançar a seguinte pergunta: qual deles produz o melhor chocolate do ES? O resultado será divulgado no dia 7 de julho, Dia Mundial do Chocolate.
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