Orla do Canal de Camburi terá primeiro trecho inaugurado

As rodas de um Chevrolet Camaro preto pegaram fogo durante uma manobra conhecida como "borrachão", no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (29).



Vídeos publicados nas redes sociais mostram o veículo acelerando com os pneus girando, provocando uma grande quantidade de fumaça (assista acima). Após a repercussão das imagens na internet, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada.





De acordo com o boletim de ocorrência, o atrito dos pneus com o asfalto provocou um princípio de incêndio, e a fumaça comprometeu a visibilidade, dificultando o tráfego de veículos na via. No local, os agentes encontraram diversas marcas de frenagem no asfalto, compatíveis com as manobras registradas nas imagens.





No interior de uma revenda de veículos, os agentes encontraram um Camaro semelhante ao que aparece no vídeo. Também havia vestígios de pó de extintor de incêndio, que, segundo o boletim, teria sido utilizado para apagar as chamas provocadas durante a queima dos pneus. Além disso, os guardas localizaram restos de pneus descartados em uma lixeira em frente ao estabelecimento.





O motorista não teve o nome divulgado. Procurado pela reportagem, o delegado Fabrício Lucindo, da Delegacia de Linhares, informou que ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Após o pagamento de fiança no valor de R$ 10 mil, foi liberado e responderá ao processo em liberdade.