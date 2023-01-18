Saiba o que é corrente de retorno no mar e como evitar afogamentos

O calor intenso é um convite para aquele mergulho no mar, mas esse lazer prazeroso também pode estar esconder uma armadilha que causa diversos afogamentos: as chamadas "correntes de retorno" — que podem acontecer em várias praias do Espírito Santo, mesmo aquelas aparentemente tranquilas.
Esse fenômeno ocorre quando há uma convergência de duas ondas. Nesse ponto de encontro, o volume de água vai ser maior, assim como a energia. Então, em vez de a energia da onda se dissipar na arrebentação, ela retorna, e essa força é capaz de carregar até uma pessoa.
E já fica uma dica importante: a orientação é nunca nadar contra a corrente, além de respeitar as sinalizações nas praias e as instruções dos salva-vidas. Confira o vídeo e entenda melhor esse fenômeno.