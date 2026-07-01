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Gastronomia

Além do futebol: 5 receitas tradicionais da Inglaterra para provar durante a Copa do Mundo

Aprenda a preparar opções clássicas e deliciosas para surpreender a família e os amigos durante os jogos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 14:56

Beef Wellington (Imagem: Gorenkova Evgenija | Shutterstock)
Beef Wellington Crédito: Imagem: Gorenkova Evgenija | Shutterstock
Nesta quarta-feira, às 13h (de Brasília), a Inglaterra entra em campo para enfrentar a República Democrática do Congo. Apesar de ser uma das seleções mais tradicionais do futebol, os ingleses conquistaram apenas um título mundial, em 1966. O país, que disputa sua oitava Copa do Mundo consecutiva, também é reconhecido por sua rica tradição gastronômica. Além dos famosos fish and chips e sunday roast, a culinária inglesa reúne pratos típicos que atravessam gerações e conquistam até os paladares mais exigentes.
A seguir, confira 5 receitas tradicionais da Inglaterra para provar durante a Copa do Mundo!

1. Beef Wellington

Ingredientes

Carne
  • 1 kg de filé-mignon
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 colheres de sopa de mostarda inglesa
  • 500 g de cogumelo paris picado
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de chá de folhas de tomilho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
  • 8 fatias de presunto de parma
  • 500 g de massa folhada
  • 1 gema de ovo
  • 1 colher de sopa de leite
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Molho
  • 200 ml de vinho do Porto
  • 150 ml de caldo de carne
  • 1 colher de chá de geleia de frutas vermelhas
  • 1 colher de sopa de manteiga gelada

Modo de preparo

Carne
Em um recipiente, tempere o filé-mignon com sal e pimenta-do-reino e deixe descansar por 1 hora. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo alto e sele a carne por aproximadamente 1 minuto de cada lado, incluindo as laterais, apenas para dourar a superfície. Retire do fogo, pincele toda a peça com a mostarda inglesa e reserve até esfriar completamente.
Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o cogumelo e o tomilho e cozinhe, mexendo sempre, até que toda a água liberada evapore e a mistura fique seca. Tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe esfriar completamente.
Molho
Em uma panela, coloque o vinho do Porto e o caldo de carne e cozinhe em fogo médio até reduzir pela metade. Acrescente a geleia de frutas vermelhas e misture bem. Desligue o fogo, adicione a manteiga gelada e mexa até obter um molho brilhante e levemente espesso.
Montagem
Em uma bancada, abra um plástico-filme, disponha as fatias de presunto, sobrepondo-as levemente. Espalhe a pasta de cogumelo sobre o presunto, formando uma camada uniforme. Coloque o filé-mignon no centro e, com a ajuda do plástico-filme, enrole firmemente, como se fosse um rocambole. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos.
Depois, abra a massa folhada sobre uma bancada levemente enfarinhada com farinha de trigo. Em seguida, retire a carne do plástico, coloque sobre a massa folhada e enrole, vedando bem as emendas e deixando-a voltada para baixo. Em um recipiente, misture a gema com o leite e pincele toda a superfície da massa. Leve à geladeira por 15 minutos.
Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, coloque a carne e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 a 45 minutos, ou até que a massa esteja dourada e crocante. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar e servir.

2. Shepherd’s pie

Ingredientes

Recheio
  • 500 g de carne de cordeiro moída
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura ralada
  • 1 xícara de chá de ervilha fresca
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 colher de sopa de molho inglês
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de folhas de tomilho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Purê
  • 1 kg de batata cortada em cubos
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 gema de ovo
  • Sal e noz-moscada ralada a gosto
  • Água
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe até dourar. Adicione a carne de cordeiro e refogue por cerca de 5 minutos ou até perder a cor rosada. Junte a cenoura, o extrato de tomate, o molho inglês, o tomilho e misture bem. Acrescente o caldo de carne e cozinhe por cerca de 15 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho reduzir. Adicione a ervilha, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.
Purê
Em uma panela, cozinhe a batata em fogo médio com água e sal até ficar macia. Escorra e amasse a batata ainda quente. Acrescente a manteiga, o leite, a gema, a noz-moscada e misture até obter um purê cremoso. Finalize ajustando o sal.
Em um refratário untado com manteiga, espalhe o recheio de cordeiro e cubra com o purê, alisando a superfície com uma colher. Com um garfo, faça leves riscos sobre o purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

3. Eton mess

Ingredientes

  • 500 g de morango cortado ao meio
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 500 ml de creme de leite fresco gelado
  • 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 100 g de suspiro quebrado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o morango e o açúcar e misture delicadamente. Reserve por cerca de 20 minutos para formar uma calda natural. Na batedeira, bata o creme de leite fresco com o açúcar de confeiteiro e a essência de baunilha até obter ponto de chantili. Acrescente o morango com a calda ao chantili e misture delicadamente. Junte o suspiro e mexa apenas o suficiente para incorporá-lo, mantendo pedaços aparentes. Sirva em seguida.
Bubble and squeak (Imagem: DronG | Shutterstock)
Bubble and squeak Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock

4. Bubble and squeak

Ingredientes

  • 500 g de batata cortada em cubos
  • 2 xícaras de chá de repolho fatiado
  • 1 xícara de chá de ervilha fresca
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de bacon fatiado
  • 4 ovos
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe a batata em fogo médio com água e sal até ficar macia. Escorra bem e amasse-a até obter um purê. Reserve. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o repolho e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Junte a ervilha e cozinhe por mais 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture ao purê de batatas.
Em outra frigideira, aqueça o azeite e o restante da manteiga em fogo médio. Espalhe a mistura de batata e legumes, pressionando levemente com uma espátula para formar uma camada uniforme. Cozinhe por cerca de 8 minutos, ou até dourar a parte inferior. Vire cuidadosamente e deixe cozinhar por mais 8 minutos, até dourar a superfície.
Enquanto isso, frite o bacon em outra frigideira até ficar dourado e crocante. Reserve sobre papel-toalha. Na mesma frigideira, frite os ovos, deixando as gemas moles. Disponha o bacon sobre o bubble and squeak, coloque os ovos no centro, finalize com a salsa e sirva em seguida.

5. Toad in the hole

Ingredientes

Massa
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de mostarda inglesa
  • 1 pitada de sal
Montagem
  • 8 linguiças suínas frescas
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 cebola cortada em pétala
  • Ramos de tomilho a gosto

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal. Acrescente os ovos e misture. Adicione o leite aos poucos, mexendo com um batedor até obter uma massa lisa e homogênea. Junte a mostarda inglesa, misture novamente e deixe descansar por cerca de 30 minutos.
Montagem
Em uma assadeira, coloque o óleo e as linguiças. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 15 minutos, virando as linguiças na metade do tempo para dourarem por igual. Acrescente a cebola e o tomilho nos últimos 5 minutos.
Retire cuidadosamente a assadeira do forno e despeje a massa sobre as linguiças ainda quentes. Volte ao forno por cerca de 30 a 35 minutos, sem abrir a porta durante o preparo, até que a massa cresça e fique bem dourada. Retire do forno e sirva imediatamente.

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