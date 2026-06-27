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Gastronomia

Copa do Mundo: 4 receitas típicas da Bélgica

Com influências das culinárias francesa, alemã e holandesa, o país é conhecido mundialmente por uma gastronomia rica e diversa
Portal Edicase

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Publicado em 27 de Junho de 2026 às 13:55

Mexilhões com batata frita (Imagem: Natalia Lisovskaya | Shutterstock)
Mexilhões com batata frita Crédito: Imagem: Natalia Lisovskaya | Shutterstock
Em 2026, a Bélgica disputa sua 15ª Copa do Mundo, sendo a quarta consecutiva. No Mundial de 2018, a seleção belga terminou em terceiro lugar na Rússia. Fora dos gramados, a Bélgica também chama a atenção por sua forte identidade cultural e gastronômica. Com influências das culinárias francesa, alemã e holandesa, o país é conhecido mundialmente por uma gastronomia rica e diversa.
A seguir, confira 4 receitas típicas da Bélgica!

1. Mexilhões com batata frita

Ingredientes

  • 1kgde mexilhões frescos e limpos
  • 2colheres de sopade azeite
  • 2dentes de alhopicados
  • 1folha de louro
  • 150mlde vinho branco
  • 150mlde água
  • Sal e salsa a gosto
  • 2colheres de sopade tomilhofresco
  • 4batatas cortadas em palitos
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e refogue durante 2 minutos. Depois, acrescente o louro, o vinho, a água, o sal, o tomilho e a salsa e deixe ferver. Assim que a panela estiver quente e cheia de vapor, adicione os mexilhões. Misture bem com o caldo e cubra a panela rapidamente. Deixe cozinhar durante 5 minutos, até que todos os mexilhões estejam abertos.
Encha outra panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as batatas e frite-as até ficarem douradas. Coloque em um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Sirva os mexilhões com a batata frita.

2. Almôndegas

Ingredientes

  • 1/2 kg de carne moída bovina
  • 2 tomates sem pele
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal, azeite, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • Óleo para fritar
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, refogue uma cebola e um dente de alho. Quando estiverem dourados, adicione os tomates. Esmague os tomates com uma colher e mexa bem. Depois, adicione a água, misture e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Em uma tigela, tempere a carne moída com o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, adicione o ovo, a farinha de trigo, o restante da cebola e do alho. Misture bem com a mão até formar uma massa homogênea. Depois, faça bolinhas no tamanho desejado. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque as almôndegas e frite até ficarem douradas. Assim que estiverem todas prontas, coloque em uma travessa e espalhe o molho de tomate por cima. Salpique com cheiro-verde e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Crédito:

3. Croquettes de fromage

Ingredientes

Empanado
  • Farinha de trigo para empanar
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 125 ml de água
  • 6 claras de ovo
  • Farinha de rosca para empanar
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Croquettes
  • 200 g de farinha de trigo
  • 200 g de manteiga
  • 100 g de creme de leite fresco
  • 1 l de leite integral
  • 250 g de queijo parmesão ralado
  • 250 g de queijo emental ralado
  • 6 gemas de ovo
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Croquettes
Em uma tigela grande, misture as gemas de ovo com o creme de leite. Reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e acrescente a farinha de trigo. Mexa até obter uma pasta. Em seguida, adicione o leite aos poucos, sem parar de mexer, até obter um molho branco espesso. Enquanto mexe, adicione os queijos. Retire do fogo, adicione as gemas com o creme de leite e misture bem. Transfira para um recipiente e leve à geladeira para esfriar. Depois, com uma colher, faça bolinhas com a massa.
Empanado
Para empanar, em um recipiente, coloque as claras de ovo, o óleo, a água, o sal, noz-moscada e a pimenta-do-reino e misture bem. Passe os croquettes na farinha de trigo, na clara de ovo e, em seguida, na farinha de rosca. Repita esse processo duas vezes, agitando bem os croquettes em cada etapa. Em uma panela, aqueça o óleo a 180 °C e frite os croquettes até ficarem dourados. Coloque-os em um recipiente com papel-toalha para remover o excesso de óleo e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Crédito:

4. Speculoos

Ingredientes

  • 450 g de farinha de trigo
  • 200 g de manteiga em temperatura ambiente
  • 160 g de açúcar mascavo
  • 4 colheres de chá de fermento em pó
  • 4 colheres de sopa de leite
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • 1/2 colher de chá de cravo-da-índia em pó
  • 1/2 colher de chá de noz-moscada ralada
  • 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino branca moída
  • 1/2 colher de chá de anis-estrelado em pó
  • 1/2 colher de chá de gengibre em pó
  • 1/2 colher de chá de cardamomo em pó
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todas as especiarias. Depois, peneire a farinha de trigo com o fermento e o sal sobre as especiarias e reserve. Em outra tigela, adicione a manteiga ao açúcar e misture. Acrescente o leite e misture até obter um creme homogêneo. Coloque no recipiente com a farinha de trigo e misture até obter uma massa lisa. Com as mãos, aperte a massa, formando um disco. Coloque em um recipiente e leve à geladeira por 30 minutos.
Depois, com um rolo, abra a massa em superfície enfarinhada com farinha de trigo até ficar com 1/2 centímetro de espessura. Corte com um formatador de biscoito de sua preferência. Coloque em uma forma com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 170 °C até ficarem dourados. Retire da forma e deixe esfriar. Sirva em seguida.

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