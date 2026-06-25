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5 receitas tradicionais da culinária brasileira para celebrar a vitória da Seleção

Reúna a família e os amigos e torne a vitória ainda mais inesquecível com pratos tradicionais, cheios de sabor e repletos de história
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 13:55

Feijoada (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Feijoada Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock
Na quarta-feira (24/06), a Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0 e, com isso, se classificou em primeiro lugar no Grupo C da Copa do Mundo, avançando para o mata-mata. Seja no campo ou na culinária, o Brasil sabe como transformar cada vitória em uma grande celebração. A paixão pelo futebol se mistura aos sabores típicos do país, reunindo famílias e amigos em torno da mesa. Não faltam pratos que carregam histórias, tradições e memórias afetivas, preservadas e compartilhadas de geração em geração.
Abaixo, confira 5 receitas tradicionais da culinária brasileira para celebrar a vitória da Seleção!

1. Feijoada

Ingredientes

  • 500 g de feijão-preto
  • 200 g de carne-seca dessalgada
  • 200 g de costelinha suína dessalgada
  • 150 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
  • 150 g de paio cortado em rodelas
  • 100 g de bacon picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 folhas de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o feijão-preto de molho na água por 8 horas. Após, escorra a água e transfira para uma panela de pressão. Adicione as folhas de louro e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela e adicione a carne-seca, a costelinha, a linguiça calabresa e o paio. Em fogo baixo, cozinhe por mais 40 minutos.
Enquanto isso, em uma frigideira antiaderente em fogo médio, refogue o bacon, a cebola e o alho até dourarem. Acrescente esse refogado à panela da feijoada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 20 minutos para engrossar o caldo. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva com arroz branco, couve refogada e farofa.

2. Moqueca baiana

Ingredientes

  • 1 kg de postas de cação
  • Suco de 1 limão
  • 2 tomates sem sementes e cortados em rodelas
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de azeite de dendê
  • Sal e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as postas de peixe com suco de limão e sal. Tampe e deixe descansar por 30 minutos. Em uma panela larga, faça camadas alternadas de cebola, tomate, pimentão e peixe. Regue com leite de coco e azeite de dendê. Tampe e cozinhe em fogo baixo por 25 minutos, sem mexer para não desmanchar o peixe. Desligue o fogo e finalize com coentro. Sirva em seguida.

3. Baião de dois

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de feijão-fradinho
  • 1 folha de louro
  • 2 xícaras de chá de arroz branco
  • 150 g de bacon picado
  • 150 g de linguiça calabresa cortada em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 200 g de queijo coalho cortado em cubos
  • 4 xícaras de chá de água quente
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • Água suficiente para o cozimento

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o feijão-fradinho de molho em água por 8 horas. Escorra e coloque em uma panela de pressão. Adicione a folha de louro, cubra com água e leve ao fogo médio por 15 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela, escorra e reserve. Em outra panela, frite o bacon em fogo médio até dourar. Acrescente a linguiça calabresa e frite até ganhar cor. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios.
Junte o arroz e misture para envolver os grãos na gordura do refogado. Acrescente a água quente e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio até o arroz ficar macio. Junte o feijão-fradinho reservado e mexa delicadamente. Acrescente a manteiga e o queijo coalho. Cozinhe, mexendo suavemente, até o queijo começar a amolecer. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
Vaca atolada (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)
Vaca atolada Crédito: Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

4. Vaca atolada

Ingredientes

  • 1,5 kg de costela bovina cortada em pedaços
  • 1,2 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços grandes
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 5 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 2 folhas de louro
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • 2 l de água quente

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a costela até dourar. Acrescente a cebola e refogue até começar a ficar transparente. Junte o alho e refogue por mais 2 minutos. Adicione as folhas de louro e a páprica doce. Cubra a carne com água quente, tampe a panela e cozinhe por 1 hora após pegar pressão.
Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela, acrescente a mandioca e, se necessário, mais água quente para cobrir parcialmente os ingredientes. Tampe novamente e cozinhe por mais 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela e misture delicadamente para incorporar parte da mandioca ao caldo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

5. Sarapatel

Ingredientes

  • 1 kg de miúdos suínos limpos e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 pimentão verde sem sementes e picado
  • 2 folhas de louro
  • Sal, pimenta-do-reino moída, coentro picado e azeite de oliva a gosto
  • Água suficiente para o cozimento

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os miúdos e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, o alho, os tomates e o pimentão verde por 5 minutos. Acrescente os miúdos e misture. Cubra parcialmente com água e cozinhe até o caldo engrossar. Desligue o fogo e finalize com coentro. Sirva em seguida.

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