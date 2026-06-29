Brasil x Japão: 4 petiscos dos dois países para saborear durante o jogo

Coxinha de frango Crédito: Imagem: Tibilletti | Shutterstock

Nesta segunda-feira (29/06), a Seleção Brasileira enfrenta o Japão às 14h (de Brasília) pela segunda fase da Copa do Mundo 2026. Enquanto a disputa promete fortes emoções dentro das quatro linhas, é possível transformar o momento em uma verdadeira experiência gastronômica ao reunir petiscos típicos dos dois países. De um lado, clássicos brasileiros; do outro, tradicionais aperitivos japoneses mostram que, durante o jogo, a rivalidade fica restrita ao gramado.

A seguir, confira petiscos do Brasil e do Japão para saborear durante o jogo!

1. Coxinha de frango

Ingredientes

Recheio

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de molho de tomate

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

2 xícaras de chá de caldo de frango

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de sal

3 xícaras de chá de farinha de trigo

Azeite para untar

Finalização

2 ovos batidos

2 xícaras de chá de farinha de rosca

Óleo suficiente para fritar

Modo de preparo

Recheio

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por mais alguns segundos. Junte o frango, o molho de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue por cerca de 5 minutos, misture o cheiro-verde e deixe esfriar completamente.

Massa

Em uma panela grande, coloque o caldo do frango, o leite, a manteiga e o sal. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione toda a farinha de trigo de uma só vez, mexendo vigorosamente com uma colher de pau até formar uma massa lisa que desgrude do fundo da panela. Cozinhe por mais 2 a 3 minutos.

Transfira a massa para uma superfície levemente untada com azeite e deixe amornar. Sove rapidamente até ficar lisa. Pegue pequenas porções, abra na palma da mão, coloque uma colher de sopa do recheio no centro e feche, modelando no formato tradicional de coxinha.

Finalização

Passe cada coxinha nos ovos batidos e, em seguida, na farinha de rosca, cobrindo toda a superfície. Em uma panela, aqueça o óleo a aproximadamente 170 °C em fogo baixo. Frite poucas unidades por vez até ficarem douradas e crocantes. Retire com uma escumadeira e deixe escorrer sobre papel-toalha. Sirva em seguida.

2. Bolinho de mandioca com carne-seca

Ingredientes

Massa

1 kg de mandioca descascada

2 colheres de sopa de manteiga

1 gema de ovo

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Água

Recheio

400 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

2 ovos batidos

2 xícaras de chá de farinha de rosca

Óleo suficiente para fritar

Modo de preparo

Massa

Em uma panela de pressão, coloque a mandioca, cubra com água e cozinhe em fogo médio por 15 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Escorra, retire os fios centrais da mandioca e amasse ainda quente até formar um purê. Coloque em um recipiente e acrescente a manteiga, a gema, o queijo parmesão e o sal. Misture bem até obter uma massa lisa e deixe esfriar.

Recheio

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e cozinhe por mais alguns segundos. Junte a carne-seca, o tomate e a pimenta-do-reino. Refogue por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Finalize com o cheiro-verde e deixe esfriar.

Pegue pequenas porções da massa de mandioca, abra na palma da mão, coloque uma colher de sopa do recheio no centro e feche bem, formando bolinhos redondos.

Finalização

Passe os bolinhos nos ovos batidos e, em seguida, na farinha de rosca, cobrindo toda a superfície. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos aos poucos até ficarem dourados e crocantes. Retire com uma escumadeira e deixe escorrer sobre papel-toalha. Sirva em seguida.

Gyoza Crédito: Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock

3. Gyoza

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 colher de chá de sal

150 ml de água quente

Farinha de trigo para enfarinhar

Amido de milho para polvilhar

Recheio

300 g de carne suína moída

1 xícara de chá de repolho picado

2 cebolinhas fatiadas

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 colher de chá de saquê culinário

1 colher de chá de amido de milho

Pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

1 colher de sopa de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de água

Água para umedecer

Modo de preparo

Massa

Misture a farinha de trigo e o sal em uma tigela. Acrescente a água quente aos poucos, mexendo com uma colher até formar uma massa. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por cerca de 8 a 10 minutos, até que fique lisa, macia e elástica. Cubra a massa com plástico-filme ou um pano limpo e deixe descansar por 30 minutos.

Após, divida a massa em duas partes e enrole cada uma formando um cilindro. Corte em cerca de 15 pedaços iguais. Abra cada pedaço com um rolo até formar um disco de aproximadamente 8 a 9 cm de diâmetro, deixando o centro ligeiramente mais espesso que as bordas. Polvilhe amido de milho entre os discos para evitar que grudem.

Recheio

Em um recipiente, misture a carne suína, o repolho, a cebolinha, o alho, o gengibre, o molho de soja, o óleo de gergelim, o saquê culinário, o amido de milho e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea.

Coloque uma colher de chá de recheio no centro de cada disco. Umedeça levemente as bordas com água, dobre a massa ao meio e faça pequenas pregas em um dos lados, pressionando bem para fechar completamente.

Finalização

Aqueça uma frigideira antiaderente com o óleo em fogo médio. Disponha os gyozas lado a lado e deixe dourar por cerca de 2 a 3 minutos. Adicione cuidadosamente a água na frigideira e tampe imediatamente. Cozinhe por 5 a 6 minutos, até a água evaporar completamente e o recheio ficar cozido. Retire a tampa e deixe cozinhar por mais 1 a 2 minutos para que a base fique bem crocante. Sirva em seguida.

4. Karaage

Ingredientes

Frango

700 g de sobrecoxas de frango sem osso e sem pele, cortadas em pedaços médios

3 dentes de alho picados

2 colheres de chá de gengibre ralado

3 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de saquê culinário

1 colher de sopa de mirin

1 colher de chá de óleo de gergelim

Pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

1 xícara de chá de fécula de batata

1/2 xícara de chá de amido de milho

Óleo suficiente para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, o gengibre, o molho de soja, o saquê culinário, o mirin, o óleo de gergelim e a pimenta-do-reino. Acrescente os pedaços de frango e envolva-os completamente na marinada. Cubra a tigela e deixe descansar na geladeira por, no mínimo, 30 minutos.

Finalização

Retire o frango da marinada e escorra o excesso de líquido. Misture a fécula de batata com o amido de milho em uma tigela. Passe cada pedaço de frango nessa mistura, pressionando levemente para que fique bem coberto.