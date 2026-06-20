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Flagrante

Laboratório do tráfico: drogas e armas são descobertas em casa em Vila Velha

Equipes da Força Tática entraram em imóvel após denúncia anônima sobre atividades realizadas no local. Ninguém foi preso

Publicado em 19 de Junho de 2026 às 21:48

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

19 jun 2026 às 21:48
Material foi apreendido em residência de Vila Velha, onde funcionava um "laboratório" de entorpecentes PMES

Um “laboratório do tráfico” foi descoberto pela Polícia Militar em Vila Velha, nesta sexta-feira (19). Equipes da Força Tática, que estavam em patrulhamento, receberem uma denúncia anônima sobre uma residência no bairro Ulisses Guimarães, onde um ex-faccionado do Terceiro Comando Puro (TCP) preparava entorpecentes e armazenava armas de fogo.


Segundo o Sargento Armani, que atendeu a ocorrência, quando os militares chegaram ao local, o portão da casa estava aberto e um forte odor de drogas podia ser sentido até do lado de fora do imóvel.


“Também foi possível visualizar, em cima de uma mesa, vários materiais de embalo. Diante do flagrante, adentramos.”


Ainda de acordo com o sargento, havia indícios de atividade criminosa em diversos cômodos da casa. No quarto, debaixo do colchão, por exemplo, foi localizada uma submetralhadora com carregador inserido e carregado, pronto para uso. Na cozinha, foram localizados treze frascos de loló, além de uma bolsa dentro de um armário, com grande quantidade de drogas.


Itens encontrados durante as buscas:


- 1 submetralhadora artesanal calibre 9mm;

- 1 carregador caracol (capacidade para 50 munições);

- ⁠1 carregador alongado calibre .40;

- ⁠4 Carregadores alongados calibre 9mm

- ⁠150 munições calibre 9 mm

- 18 munições calibre 762

- 3 munições calibre .22

- ⁠10 munições calibre .40

- ⁠11 munições 380

- ⁠100g de maconha

- 240g de crack

- 13 garrafas de 1 litro de loló

- 141 buchas de maconha

- 18 pedras de crack

- 70 pinos de crack


Todo o material foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Nenhum suspeito foi encontrado no local. 

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