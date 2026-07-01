Adolescente morre afogado em praia de Bicanga na Serra

Um adolescente morreu afogado em Bicanga, na Serra, na tarde desta quarta-feira (1º). A vítima estava na região conhecida como "Riozinho", na altura do posto 6, quando foi arrastada por uma corrente de retorno.





Segundo a prefeitura, equipes do Salvamar encontraram o adolescente cerca de 10 minutos após o acionamento. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também foram acionados, mas a morte foi confirmada no local.





A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem. Segundo informações preliminares, o adolescente tinha 14 anos.