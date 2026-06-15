Câmara de Ecoporanga mais do que dobra diárias para viagens dentro e fora do ES

Pela proposta aprovada em plenário, vereadores e servidores poderão receber até R$ 1.185,19 por diária em viagens interestaduais. No caso do presidente da Câmara, o valor poderá chegar a R$ 1.283,96. Uma lei garantia aos vereadores de Ecoporanga a concessão de diárias de R$ 500 para deslocamentos fora do território capixaba. Com isso, o reajuste será de até 156%.





Atualmente, as diárias pagas pela Casa para deslocamentos dentro do Espírito Santo são de R$ 250 para vereadores e servidores e de R$ 300 para o presidente do Legislativo. O projeto aprovado aumenta em até 137% esses valores. Além disso, o texto muda a forma de cálculo do benefício e acaba com o limite mensal de concessões.





Atualmente, os valores das diárias são fixados em reais pela Lei Municipal nº 1.625, de 2013. A proposta substitui esse modelo e passa a vincular os pagamentos ao Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), índice utilizado pelo governo estadual para atualização monetária.





Para o exercício de 2026, cada VRTE corresponde a R$ 4,9383.Com a mudança, a diária para vereadores e servidores em viagens dentro do Espírito Santo passará de R$ 250 para R$ 592,60, equivalente a 120 VRTEs. O aumento é de aproximadamente 137%.





Já a diária do presidente da Câmara subirá de R$ 300 para R$ 641,98, correspondente a 130 VRTEs, o que representa um reajuste de cerca de 114%.





Para viagens fora do Estado, o projeto estabelece pagamento de 240 VRTEs para vereadores e servidores, totalizando R$ 1.185,19 por diária. Para o presidente da Câmara, o valor será de 260 VRTEs, ou R$ 1.283,96.