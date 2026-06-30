Atirador em moto dispara contra imóvel em São Gabriel da Palha

Um imóvel onde estavam um casal e os quatro filhos foi alvo de tiros em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu no bairro Santa Helena, e cerca de seis tiros atingiram a residência. Veja vídeo do ataque:
As imagens mostram dois homens chegando de moto em frente ao imóvel. O que estava na garupa, desce do veículo, se aproxima do muro e faz vários disparos. Em seguida, a dupla foge. Apesar do ataque, ninguém se feriu.
A reportagem conversou com o proprietário da residência, que não será identificado por segurança. Ele contou que a esposa e os filhos estão muito assustados e disse não saber por que o imóvel foi alvo dos criminosos. "Não tenho problema com ninguém. Sou um camarada bem conhecido", afirmou.
O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel da Palha.
Serviço
Ajude a polícia
Qualquer informação que possa ajudar na identificação ou localização dos suspeitos pode ser repassada ao Disque-Denúncia 181, que possui três canais de atendimento:
■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.