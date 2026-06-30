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Atirador em moto dispara contra imóvel em São Gabriel da Palha

Dentro da residência estavam um casal e os quatro filhos. Ação criminosa foi registrada por câmera de segurança

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 18:47

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

30 jun 2026 às 18:47

Um imóvel onde estavam um casal e os quatro filhos foi alvo de tiros em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu no bairro Santa Helena, e cerca de seis tiros atingiram a residência. Veja vídeo do ataque:

As imagens mostram dois homens chegando de moto em frente ao imóvel. O que estava na garupa, desce do veículo, se aproxima do muro e faz vários disparos. Em seguida, a dupla foge. Apesar do ataque, ninguém se feriu.


A reportagem conversou com o proprietário da residência, que não será identificado por segurança. Ele contou que a esposa e os filhos estão muito assustados e disse não saber por que o imóvel foi alvo dos criminosos. "Não tenho problema com ninguém. Sou um camarada bem conhecido", afirmou.


O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel da Palha. 

Serviço

Ajude a polícia

Qualquer informação que possa ajudar na identificação ou localização dos suspeitos pode ser repassada ao Disque-Denúncia 181, que possui três canais de atendimento:

■ Pela internet: no site disquedenuncia181.es.gov.br
■ Pelo WhatsApp: (27) 99253-8181
■ Pelo telefone: no número 181. A ligação é gratuita.

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