Atirador em moto dispara contra imóvel em São Gabriel da Palha

As imagens mostram dois homens chegando de moto em frente ao imóvel. O que estava na garupa, desce do veículo, se aproxima do muro e faz vários disparos. Em seguida, a dupla foge. Apesar do ataque, ninguém se feriu.





A reportagem conversou com o proprietário da residência, que não será identificado por segurança. Ele contou que a esposa e os filhos estão muito assustados e disse não saber por que o imóvel foi alvo dos criminosos. "Não tenho problema com ninguém. Sou um camarada bem conhecido", afirmou.





O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel da Palha.