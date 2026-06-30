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Norte do ES

Tiroteio termina com dois baleados em bairro de Aracruz

Segundo a Polícia Militar, suspeitos em dois carros e uma motocicleta dispararam em direção a pessoas em Vila do Riacho

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 11:06

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

30 jun 2026 às 11:06
Crime aconteceu no bairro Vila do Riacho, na noite de segunda-feira (29)
Uma mulher foi atingida por um tiro na perna esquerda e um jovem foi baleado na região da cabeça Crédito: Leitor | A Gazeta

Um tiroteio terminou com uma mulher e um jovem baleados no bairro Vila do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (29). Segundo a Polícia Militar (PM), a suspeita é que os disparos tenham sido motivados por uma disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região.


De acordo com a PM, denúncias apontavam que cerca de seis suspeitos circulavam pelo bairro em dois carros e uma moto, atirando em direção a diversas pessoas. Durante o deslocamento das equipes até o local, os policiais relataram ter ouvido aproximadamente dez disparos, seguidos por uma rajada, nas proximidades de um campo de futebol society.


Uma mulher foi atingida por um tiro na perna esquerda. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhada ao Hospital São Camilo. Já um jovem foi baleado na cabeça e precisou ser transferido, devido à gravidade dos ferimentos, para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória.


Ainda segundo a PM, durante a ocorrência foi confirmado que o jovem ferido estava evadido da unidade de semiliberdade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Vila Velha, desde o dia 14 de junho.


Buscas foram realizadas na região para localizar os suspeitos e os veículos utilizados na ação, mas ninguém foi encontrado.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, ninguém foi preso.

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