Homem é morto a tiros dentro de casa em Aracruz

Um homem foi morto a tiros de arma de fogo no bairro Cupido, Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu na manhã deste domingo (21). Sua identidade não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Militar (PM), quando os policiais chegaram, a vítima já estava sem vida, dentro de casa. No local, moradores relataram que ouviram o disparo de arma de fogo, em seguida, o som de uma arrancada brusca de um veículo saindo em alta velocidade.
A Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.