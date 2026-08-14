Deficiência de vitamina D: veja sintomas que podem passar despercebidos e como tratar

A vitamina D é essencial para a manutenção da saúde óssea, a regulação do sistema imunológico e o funcionamento adequado do corpo. Ela é principalmente obtida por meio da exposição ao sol, mas também pode ser adquirida por meio de alimentos, como peixes gordurosos, ovos e laticínios fortificados, além de suplementos. A falta desse nutriente pode causar uma série de sintomas que afetam o bem-estar físico e mental.