Caminhão tomba e carro capota em acidente na rodovia ES 257, em Aracruz

Um caminhão e uma caminhonete colidiram na rodovia ES 257, na zona rural de Aracruz, na tarde desta quarta-feira (17). Com a gravidade do acidente, o carro capotou e o caminhão tombou na pista.





De acordo com a Polícia Militar, o carro seguia atrás do veículo maior e tentou fazer uma ultrapassagem por uma faixa lateral, mas perdeu o controle e causou o acidente.





O motorista do caminhão ficou com a perna presa no veículo e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Já o condutor da caminhonete não teve ferimentos.