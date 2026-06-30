Homem é esfaqueado e preso após agredir mulher em Marilândia

Um homem de 53 anos foi esfaqueado e preso após agredir e tentar enforcar a companheira em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (29).





Segundo a Polícia Militar, a mulher, de 35 anos, contou que o homem chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão. Durante as agressões, ele a atacou e tentou enforcá-la. A vítima reagiu e o esfaqueou.





O agressor procurou atendimento no Pronto Atendimento (PA) de Marilândia e, em seguida, foi transferido para um hospital de Colatina. Após receber alta, ele foi levado para a delegacia.





Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional. O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.