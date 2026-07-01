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Energia renovável

Usina solar do Aeroporto de Vitória terá o tamanho de 10 campos do Maracanã

Oito mil placas solares serão distribuídas em quatro pontos da área aeroportuária; o investimento é de R$ 20 milhões

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 19:13

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 jul 2026 às 19:13
Placa solar da usina que será instalada no Aeroporto de Vitória
Placa solar da usina que será instalada no Aeroporto de Vitória Leticia Orlandi

Com um investimento de R$ 20 milhões, o Aeroporto de Vitória iniciou nesta quarta-feira (1°) a construção de um complexo de usinas solares


O empreendimento vai ocupar uma área total de 7,2 hectares, o que equivale a 10 campos de futebol do Maracanã. Serão quase 8 mil placas solares instaladas em quatro diferentes pontos do sítio aeroportuário. A potência instalada será de 5.787 kWp.


A iniciativa faz parte da estratégia da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória, para descarbonizar as operações e garantir eficiência energética. 


Quando estiver em pleno funcionamento, o complexo será capaz de gerar 769 MWh por mês, o que é suficiente para atender 100% da demanda de energia do terminal de passageiros ou abastecer aproximadamente 5 mil residências,considerando um consumo médio de 150 kWh/mês.  


Segundo a diretora de operações da Zurich Airport Brasil, Artemis Papanika, as obras têm previsão de duração de oito meses, gerando cerca de 100 empregos diretos e indiretos. No entanto, a operação completa, incluindo as fases de conexão à rede e homologação pelos órgãos responsáveis, deve ser concluída em fevereiro de 2027.

5 MIL RESIDÊNCIAS

poderiam ser atendidas com a geração de energia das usinas solares do Aeroporto

Áreas onde vão ser instaladas as usinas solares no aeroporto
Áreas em roxo, amarelo e rosa é onde vão ser instaladas as usinas solares no aeroporto Reprodução

Das áreas onde serão instaladas as placas solares, a maior fica na região paralela à Rodovia Norte Sul, que vai ter 5,27 hectares (em rosa na imagem acima). As outras usinas vão ter 1,07 e 0,86 hectare. Os pontos escolhidos não vão exigir a supressão de vegetação, conforme explicou a diretora.


O impacto ambiental positivo é expressivo: a usina deve reduzir a emissão de 505 toneladas de carbono por ano, o que equivale ao sequestro (absorção) de carbono de quase 4 mil árvores da Mata Atlântica.


Para Artemis, o projeto é um marco que consolida a reputação do aeroporto como um operador sustentável. "Projetos como esse não são somente eficiência operacional e energética, mas também contribui para a redução significativa de emissão de carbono. Queremos manter essa reputação de um operador sustentável".


A partir desse projeto, o Aeroporto de Vitória se juntará aos terminais de Macaé e Natal como aeroportos brasileiros com autossustentabilidade energética.

Início das obras das usinas solares no aeroporto de Vitória
Início das obras das usinas solares no aeroporto de Vitória Leticia Orlandi

Mais iniciativas

A construção do complexo de usinas solares faz parte de uma série de ações relacionadas à preservação do meio ambiente desenvolvidas pela Zurich Airport Brasil. 


Desde 2024, o Eurico de Aguiar Salles conta com sistema que fornece energia limpa e renovável para as aeronaves no solo. Em pouco mais de dois anos de implantação, a iniciativa evitou a emissão de cerca de 6,6 mil toneladas de CO, o que equivale a 51 mil árvores da Mata Atlântica sequestrando carbono anualmente.


Outras ações dizem respeito ao resíduo gerado no aeroporto, que é destinado à reciclagem, ao reaproveitamento ou à compostagem. Noventa e cinco por cento dos materiais descartados não são enviados para aterros. Entre janeiro e maio deste ano, 123 toneladas foram encaminhados para ganhar nova utilidade.

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