Usina solar do Aeroporto de Vitória terá o tamanho de 10 campos do Maracanã

Com um investimento de R$ 20 milhões, o Aeroporto de Vitória iniciou nesta quarta-feira (1°) a construção de um complexo de usinas solares.
O empreendimento vai ocupar uma área total de 7,2 hectares, o que equivale a 10 campos de futebol do Maracanã. Serão quase 8 mil placas solares instaladas em quatro diferentes pontos do sítio aeroportuário. A potência instalada será de 5.787 kWp.
A iniciativa faz parte da estratégia da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória, para descarbonizar as operações e garantir eficiência energética.
Quando estiver em pleno funcionamento, o complexo será capaz de gerar 769 MWh por mês, o que é suficiente para atender 100% da demanda de energia do terminal de passageiros ou abastecer aproximadamente 5 mil residências,considerando um consumo médio de 150 kWh/mês.
Segundo a diretora de operações da Zurich Airport Brasil, Artemis Papanika, as obras têm previsão de duração de oito meses, gerando cerca de 100 empregos diretos e indiretos. No entanto, a operação completa, incluindo as fases de conexão à rede e homologação pelos órgãos responsáveis, deve ser concluída em fevereiro de 2027.
5 MIL RESIDÊNCIAS
poderiam ser atendidas com a geração de energia das usinas solares do Aeroporto
Das áreas onde serão instaladas as placas solares, a maior fica na região paralela à Rodovia Norte Sul, que vai ter 5,27 hectares (em rosa na imagem acima). As outras usinas vão ter 1,07 e 0,86 hectare. Os pontos escolhidos não vão exigir a supressão de vegetação, conforme explicou a diretora.
O impacto ambiental positivo é expressivo: a usina deve reduzir a emissão de 505 toneladas de carbono por ano, o que equivale ao sequestro (absorção) de carbono de quase 4 mil árvores da Mata Atlântica.
Para Artemis, o projeto é um marco que consolida a reputação do aeroporto como um operador sustentável. "Projetos como esse não são somente eficiência operacional e energética, mas também contribui para a redução significativa de emissão de carbono. Queremos manter essa reputação de um operador sustentável".
A partir desse projeto, o Aeroporto de Vitória se juntará aos terminais de Macaé e Natal como aeroportos brasileiros com autossustentabilidade energética.
Mais iniciativas
A construção do complexo de usinas solares faz parte de uma série de ações relacionadas à preservação do meio ambiente desenvolvidas pela Zurich Airport Brasil.
Desde 2024, o Eurico de Aguiar Salles conta com sistema que fornece energia limpa e renovável para as aeronaves no solo. Em pouco mais de dois anos de implantação, a iniciativa evitou a emissão de cerca de 6,6 mil toneladas de CO₂, o que equivale a 51 mil árvores da Mata Atlântica sequestrando carbono anualmente.
Outras ações dizem respeito ao resíduo gerado no aeroporto, que é destinado à reciclagem, ao reaproveitamento ou à compostagem. Noventa e cinco por cento dos materiais descartados não são enviados para aterros. Entre janeiro e maio deste ano, 123 toneladas foram encaminhados para ganhar nova utilidade.