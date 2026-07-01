Usina solar do Aeroporto de Vitória terá o tamanho de 10 campos do Maracanã

Com um investimento de R$ 20 milhões, o Aeroporto de Vitória iniciou nesta quarta-feira (1°) a c onstrução de um complexo de usinas solares .





O empreendimento vai ocupar uma área total de 7,2 hectares, o que equivale a 10 campos de futebol do Maracanã. Serão quase 8 mil placas solares instaladas em quatro diferentes pontos do sítio aeroportuário. A potência instalada será de 5.787 kWp.





A iniciativa faz parte da estratégia da Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto de Vitória, para descarbonizar as operações e garantir eficiência energética.





Quando estiver em pleno funcionamento, o complexo será capaz de gerar 769 MWh por mês, o que é suficiente para atender 100% da demanda de energia do terminal de passageiros ou abastecer aproximadamente 5 mil residências,considerando um consumo médio de 150 kWh/mês.





Segundo a diretora de operações da Zurich Airport Brasil, Artemis Papanika, as obras têm previsão de duração de oito meses, gerando cerca de 100 empregos diretos e indiretos. No entanto, a operação completa, incluindo as fases de conexão à rede e homologação pelos órgãos responsáveis, deve ser concluída em fevereiro de 2027.