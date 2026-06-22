Aeroporto de Vitória investe R$ 20 milhões para instalar complexo de usinas solares

De olho na transição energética, o Aeroporto de Vitória vai construir um complexo de usinas solares fotovoltaicas. A partir de um investimento de R$ 20 milhões, o complexo será formado por quatro usinas e contará com cerca de 8 mil placas solares. A potência instalada total será de 5.787 kWp.





A expectativa é gerar 769 MWh de kWh por mês, volume suficiente para suprir toda a demanda operacional do aeroporto.





A construção vai começar no próximo dia 1º, data em que também será realizado um evento de lançamento, com a presença da diretora de Operações da Zurich Airport Brasil, Artemis Papanika.