Barco vira e pescadores passam a noite à deriva em Guarapari

Dois pescadores foram resgatados na região das Três Ilhas, em Guarapari, nesta quarta-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, a dupla estava em um barco que virou na noite de terça-feira (30). Somente na manhã desta quarta-feira, uma embarcação avistou os pescadores e acionou o resgate.





Apesar do incidente, os dois homens estavam bem e sem lesões. Eles foram encaminhados para avaliação médica. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Capitania dos Portos e da Prefeitura de Guarapari.