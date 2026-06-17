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Irresistível

Bolo de chocolate com brigadeiro cremoso: aprenda receita passo a passo

O doce combina a massa bem macia com uma cobertura generosa, que na montagem também vira recheio
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 09:00

Bolo de chocolate com brigadeiro cremoso
Bolo de chocolate com café fresquinho: combinação perfeita para o lanche. Foto: Marca Mavalério

Preparou café e quer um bolinho gostoso para acompanhar? Então, aqui vai uma dica que tem tudo para deixar o seu lanche uma delícia: bolo de chocolate com brigadeiro cremoso.   


Irresistível, o doce combina a massa bem macia com uma cobertura generosa, que na montagem também vira recheio e agrada em cheio aos chocólatras e formiguinhas de plantão. 

Bolo de chocolate com brigadeiro cremoso

Ingredientes:


Massa

  • 170 g de farinha de trigo
  • 5g de fermento químico em pó
  • 40g de cacau em pó alcalino 
  • 300g de ovos
  • 200g de açúcar refinado
  • 80ml de água


Recheio de brigadeiro cremoso

  • 395g de leite condensado
  • 50g de chocolate em pó 70% de cacau
  • 200g de creme de leite
  • 50g de manteiga sem sal


Montagem e decoração

  • Granulado sabor chocolate 


Modo de preparo:


Massa 

  1. Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, o fermento em pó e o cacau em pó. Reserve. 
  2. Bata na batedeira os ovos com o açúcar muito bem e na velocidade alta da batedeira.
  3. Reduza a velocidade da batedeira e acrescente aos poucos a mistura reservada e a água alternando, até formar uma massa homogênea. 
  4. Coloque essa massa em uma forma de 20 cm de diâmetro com furo no meio e leve para assar em forno preaquecido a 200 °C, por aproximadamente 25 minutos.


Brigadeiro 

  1. Em uma panela de fundo grosso, coloque o leite condensado e o chocolate em pó e misture bem até dissolver. 
  2. Em seguida, acrescente o creme de leite e a manteiga. 
  3. Leve ao fogo médio, mexendo até ficar cremoso. Desligue e reserve.
  4. Corte o bolo em fatias e espalhe o brigadeiro cremoso, termine com o brigadeiro e polvilhe o granulado.

Fonte: Mavalério. Clique aqui para ver mais receitas

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