Bolo de chocolate com brigadeiro cremoso: aprenda receita passo a passo

Preparou café e quer um bolinho gostoso para acompanhar? Então, aqui vai uma dica que tem tudo para deixar o seu lanche uma delícia: bolo de chocolate com brigadeiro cremoso.
Irresistível, o doce combina a massa bem macia com uma cobertura generosa, que na montagem também vira recheio e agrada em cheio aos chocólatras e formiguinhas de plantão.
Bolo de chocolate com brigadeiro cremoso
Ingredientes:
Massa
- 170 g de farinha de trigo
- 5g de fermento químico em pó
- 40g de cacau em pó alcalino
- 300g de ovos
- 200g de açúcar refinado
- 80ml de água
Recheio de brigadeiro cremoso
- 395g de leite condensado
- 50g de chocolate em pó 70% de cacau
- 200g de creme de leite
- 50g de manteiga sem sal
Montagem e decoração
- Granulado sabor chocolate
Modo de preparo:
Massa
- Em um recipiente, peneire a farinha de trigo, o fermento em pó e o cacau em pó. Reserve.
- Bata na batedeira os ovos com o açúcar muito bem e na velocidade alta da batedeira.
- Reduza a velocidade da batedeira e acrescente aos poucos a mistura reservada e a água alternando, até formar uma massa homogênea.
- Coloque essa massa em uma forma de 20 cm de diâmetro com furo no meio e leve para assar em forno preaquecido a 200 °C, por aproximadamente 25 minutos.
Brigadeiro
- Em uma panela de fundo grosso, coloque o leite condensado e o chocolate em pó e misture bem até dissolver.
- Em seguida, acrescente o creme de leite e a manteiga.
- Leve ao fogo médio, mexendo até ficar cremoso. Desligue e reserve.
- Corte o bolo em fatias e espalhe o brigadeiro cremoso, termine com o brigadeiro e polvilhe o granulado.