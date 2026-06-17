Bolo de chocolate com brigadeiro cremoso: aprenda receita passo a passo

Preparou café e quer um bolinho gostoso para acompanhar? Então, aqui vai uma dica que tem tudo para deixar o seu lanche uma delícia: bolo de chocolate com brigadeiro cremoso.





Irresistível, o doce combina a massa bem macia com uma cobertura generosa, que na montagem também vira recheio e agrada em cheio aos chocólatras e formiguinhas de plantão.